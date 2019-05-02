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«Весила 42 кг». Пинчанка о том, как от критической худобы пришла к крепкому телу

03.05.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для конкурса «Первая тренировка» фитнес-тренер и спортивный нутрициолог Юлия Кондратюк рассказала о том, как добилась крепкого и здорового тела.


Фото: из личного архива героини

— Семь лет назад я была очень худая: критические 42 кг при росте 169 см. Как это произошло? 11-й класс, подготовка к поступлению в университет, проблемы в личной жизни, сильные переживания, слезы и истерики. Добавьте еще сюда нестабильный гормональный фон девочки-подростка, и получаем — истощенный организм.

Я растворялась на глазах, килограмм за килограммом (учитывая, что полной я никогда не была). Страшно, когда понимаешь, что ты не можешь это контролировать. Твое тело тебе больше не принадлежит. Все основные человеческие потребности и рефлексы отключаются. Чувство голода ты не ощущаешь, еда словно исчезает в бездне, а стрелка весов предательски падает вниз.

Я не помню, как именно прошел мой первый поход в зал и как я вообще туда дошла в своем вечно обессиленном состоянии. Но я помню, что именно тогда началась моя новая жизнь, мой путь к крепкому и здоровому телу.


Фото: из личного архива героини

Как и многие начинающие, я, как слепой котенок, тыкалась то в один тренажер, то в другой, не понимая, что нужно делать и как. Иногда подсматривала какие-то упражнения у мужчин, занимающихся со мной в зале, и повторяла. Сначала мои тренировки длились 20−30 минут: на большее сил не хватало. За пару месяцев длительность тренировок увеличилась, я стала больше знать, даже начала работать со свободными весами и наконец-то увидела заветный плюс на весах. Если бы я только знала, сколько мне еще предстоит освоить!..

Эта история — в моем прошлом. Уже 7 лет я активно тренируюсь и тренирую. Чем больше учусь и узнаю, тем больше понимаю, что этому никогда не будет предела. Я за здоровый тренинг — а не просто красивый «фасад» ценой своего здоровья.


Фото: из личного архива героини

И напоследок пару советов тем, кто только начинает погружаться в этот мир:

  1. Прежде чем начать тренироваться, дайте адекватную оценку своему состоянию. Например, если у вас есть сколиоз или даже плоскостопие, это уже определяет некоторые особенности вашего тренинга.
  2. Питайтесь согласно своим энергозатратам, соблюдайте баланс нутриентов. А лучше всего на первых порах ведите пищевой дневник.
  3. Найдите хорошего тренера: не того, кто с первого занятия поведет под штангу, заставит шагать выпадами с гантелями по залу или запретит есть после 18.00 — а того, кто протестирует ваш опорно-двигательный аппарат и не отойдет от вас, пока техника не будет идеально отточена.
  4. Отдыхайте. Помните, что восстановление порой важнее, чем сами тренировки.

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Семь лет назад я была очень худая: критические 42 кг при росте 169 см
 
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