Источник материала: Tut.by

Казахстанский портал Sports.kz , отмечая отсутствие накала в борьбе за чемпионство в местной футбольной премьер-лиге, отмечает невнятный старт в турнире «Кайрата», от которого все давно ждут золота и успехов на международной арене.



Алексей Шпилевский. Фото: ФК «Динамо-Брест»

По мнению журналистов издания, на данный момент главной проблемой не только этого сезона, но и всех последних лет выглядит позиция главного тренера «Кайрата», причем клуб явно идет по наклонной — каждый новый коуч все хуже и хуже. Sports.kz решил разобраться, что не так с «Кайратом» именно при 31-летнем экс-наставнике брестского «Динамо» белорусе Алексее Шпилевском, и опубликовал материал под таким заголовком: «Кайрат» в опасности, он стал игрушкой в руках «ребенка». Особенно крепко молодому тренеру досталось в пункте № 6.

1. Команда играет «вспышками»

На самом деле футбол, в который должна играть команда по желанию ее главного тренера, был виден еще на предсезонных сборах. Большей частью основной его особенностью являются постоянная активность, прессинг, высокий ритм. Но сейчас алматинцы не могут его поддерживать и, вероятно, вообще никогда этого сделать не сумеют. Если в первых матчах их хватало, условно, на 65−70 минут, то в последних играх команда либо может показывать нужный уровень редкими отрывками, либо на старте каждого тайма. Возможно, это связано еще и с соперниками, ведь поначалу шли встречи с оппонентами из нижней части турнирной таблицы КПЛ, и затем уже пошли середняки и лидеры. А ведь уже истекло достаточно времени, — по сути, футболисты должны были привыкнуть к требованиям тренера, однако этого не происходит. Или программа Шпилевского рассчитана на три года, и только тогда можно будет ожидать каких-то результатов?

2. Эпидемия травм

Такого еще не было в истории «Кайрата», да и вообще, не помнится, чтобы у казахстанских клубов 5−6 футболистов стабильно находились в лазарете. Как так получается, вероятно, смогут ответить те, кто хорошо знаком с требованиями Шпилевского, ведь именно при нем это произошло, и главной причиной явно являются особенности его тренировочных занятий и требований на поле. В какой-то момент даже подумалось, будто это именно наши футболисты не могут выдержать той самой «европейской методики», с помощью которой их пытаются обучать, однако и поигравшие в разных чемпионатах легионеры слишком часто оказываются среди «больных».

3. Нет основного состава

Это довольно страшно, если учесть приближающиеся еврокубки. Вероятно, такая ситуация сложилась и в силу большого количества травм. Слишком часто на поле меняются футболисты… Варьировать состав, конечно, надо, однако должна быть и основная обойма. Но таковой нет, и совсем непонятно, кто должен сейчас выходить в «старте», поскольку в действиях игроков алматинцев нет стабильности. По каким-то причинам они только эпизодически или в определенных матчах показывают свой средний уровень, к которому многие уже давно привыкли, в остальном же… Казалось, что «Кайрат» в играх со слабыми соперниками будет использовать один состав, а с сильными — другой, только это совсем не так. В итоге — постоянные изменения, и никаких наработанных связей в команде не видно.

4. Футболисты национальной сборной Казахстана не играют и не показывают свой уровень

Изначально вся работа ФК «Кайрат» в последние годы строилась на воспитании казахстанских футболистов. Благодаря созданным условиям они должны были выйти на новый уровень и в будущем помочь сделать это национальной команде страны, которая очень нуждается в усилении. В этом сезоне в составе алматинцев уже блеснули Рамазан Оразов, Султанбек Астанов и Вячеслав Швырев, к слову, только первый из них является реальным воспитанником клуба.

Это все хорошо, в целом, но как же действующие футболисты первой сборной?! Стас Покатилов, Елдос Ахметов, Ян Вороговский, Гафуржан Суюмбаев, Исламбек Куат, Георгий Жуков, Айбол Абикен — все они выходят на поле в матчах за клуб далеко не в каждом поединке и являются бледными тенями себя самих в прошлые годы. Куда при этом подевался Бауыржан Исламхан — вообще непонятно. Как, собственно, и почему не видно Александра Соколенко. Ужасна ситуация с Еркебуланом Тунгышбаевым, — он теперь главная звезда первой лиги. Да, конечно, национальной команде в будущем понадобится подпитка, но и эти футболисты далеко не старики, и именно сейчас они должны ей помогать. Так почему не играют?! Или потеряли свой уровень?..

5. Каких иностранцев набрал «Кайрат»

В продолжение темы отсутствия игровой практики у ряда футболистов нашей национальной сборной можно разобрать вопрос: «А кто же занимает их места на поле?». Пожалуй, только Раде Дугалич из пришедших зимой игроков вполне достоин там присутствовать, а Дино Миканович, Конрад Вржещиньский (если верить надписи на футболке, поляк, на самом деле, — Врзински…), Небойша Косович и Хан Чжон Ву ничего и не показывают. Разговоры про их сильные качества так и остались только новостями на сайте «Кайрата», на деле этого нет. Они явно не сильнее казахстанцев. Если посмотреть на действия всех легионеров, которые имеются в наличии, то их в клубе спокойно можно оставить троих — Сергея Политевича, Раде Дугалича и Адеринсолу Эсеолу. Остальные большой пользы не приносят.

6. Слабые тренерские решения

Из последних пяти матчей алматинцами проиграно было три, и в них надо разбираться подробнее. Это наверняка делают в клубе, а мы обратим внимание на один явный факт. Сперва Алексея Шпилевского вчистую переиграл тактик Дмитрий Огай, затем примеру наставника семиреченцев последовал Роман Григорчук, для которого побеждать малоопытного коллегу стало делом обычным, а позавчера мастер-класс Алексею преподал Стойчо Младенов, сумевший со своим «Кайсаром» переломить ход неудачно складывавшегося противостояния. И повезло еще «Кайрату» откровенно отскочить в Шымкенте. Во всех этих матчах Шпилевский не мог ничем ответить опытным коллегам, и можно сделать неутешительный вывод: если «Кайрат» проигрывает не уступающему ему явно в классе сопернику, то ждать уже нечего, — можно сдаваться сразу.

Несомненно, Шпилевский понимает, как должен играть «Кайрат», — он это видел в «РБ Лейпциг», о чем постоянно говорит. Но создается впечатление, что молодой человек просто не знает, как этого можно добиться, и элементарно экспериментирует. Возможно, это ошибочное мнение, и белорус сам по себе не такой надменный, каким пытается казаться. Только если он так себя ведет и с футболистами, то успеха явно не будет. Постоянные отсылки к его обучению и работе в Германии похожи на детские рассказы: «Я там был, а ты — нет»… И больше ничего. Никого он не вывел на новый уровень, никогда ничего серьезного не добивался, никаких воспитанников нет у него, да и сам Алексей Николаевич на футбольной карте никто, а на родине — посмешище. Если кто-то с этим не согласен, то может просто ответить на вопрос: что хорошего принес Шпилевский в «Кайрат»?

Ярые болельщики алматинцев скажут: снова нагнетают на «Кайрат», преследуют свои цели. Да, это так, ведь нам, как и всем, нужен сильный клуб в чемпионате, реальный конкурент «Астаны». Уважаемый Кайрат Боранбаев (руководитель «Кайрата») в интервью сказал и о том, почему «Кайрат» до сих пор не стал чемпионом, — а это, по его мнению, произошло из-за проблем в казахстанском футболе. Но они не мешают столичному коллективу стабильно пробиваться в групповые этапы еврокубков. А почему там нет алматинцев?.. Можно говорить про гол из офсайда Дорина Ротариу, — тот момент остался спорным, однако при этом не надо забывать и про ошибки судей в пользу кайратовцев, ведь несостоявшееся удаление Яна Вороговского на первых минутах поединка с кокшетауским «Окжетпесом» или пенальти в ворота команды из Алматы, который не дали «Атырау», да еще и удалили Айбара Нурыбекова, вполне могли оставить дружину Шпилевского без побед.

Словом, проблемы в казахстанском футболе, несомненно, есть, — и их много. Только как они мешают «Кайрату» выбирать нормальных тренеров и проводить грамотную селекцию, известно только Кайрату Советаевичу.

В турнирной таблице премьер-лиги Казахстана «Кайрат» сейчас располагается на третьем месте, отставая от лидера на 9 очков. При этом преследователи «Кайрата» провели на матч меньше и могут потеснить команду Шпилевского с третьей строки.



Фото: sports.kz