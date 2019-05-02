Дорогами освобождения Гродненской области проедут студенты ГрГУ им. Янки Купалы

Источник материала: Вороновская газета





Акция «Дорогами Победы — освобождение Гродненской области» пройдет с 9 по 11 мая.

Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гродненского государственного университета им. Янки Купалы.

Студенты-купаловцы посетят пять городов Гродненской области и расскажут об освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Стартует акция 9 мая в Островце — первом освобожденном городе региона. Далее маршрут проляжет через Ошмяны, Новогрудок, Лиду и Волковыск.

«Вместе с учащимися гимназий и колледжей городов купаловцы продемонстрируют литературно-художественную постановку «Дорогами победы», посвященную 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Участники мероприятия расскажут об исторических моментах войны и хронике освобождения населенных пунктов Гродненской области, познакомят с тематическими фотографиями. Также они проведут встречи с горожанами и ветеранами, поздравят их с праздником Победы», — рассказали в пресс-службе университета.

Завершится акция в Гродно. Студенты возложат цветы к памятнику воинам-освободителям в парке им. Жилибера.

Организаторами выступает ГрГУ им.Янки Купалы при содействии главного управления идеологической работы и по делам молодежи и управления культуры Гродненского облисполкома. Акция нацелена на формирование гражданственности и патриотизма учащейся молодежи.

В ГрГУ им. Янки Купалы запланировано немало мероприятий, приуроченных к памятным датам, подчеркнули в пресс-службе. Намечены тематические выставки, информационные часы, на интернет-портале появится виртуальная летопись воспоминаний ветеранов. Пройдут также эстафеты памяти по местам боевой славы. Сотрудники и студенты принимают активное участие в благоустройстве мемориальных комплексов и памятников воинской славы, мест захоронений воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Одним из самых масштабных мероприятий в университете станет республиканский гражданско-патриотический марафон «Вместе — за сильную и процветающую Беларусь», который накануне Дня Победы объединит в Гродно студентов белорусских университетов, учащихся колледжей и школьников.

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