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Киберспортивный турнир МЭТА’19. Dota пройдет 5 мая​

03.05.2019 10:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Киберспортивный турнир МЭТА’19. Dota пройдет 5 мая​
Белорусская федерация киберспорта

Белорусская федерация киберспорта объявила о завершении квалификаций на второй турнир 2019-го года в дисциплине Dota 2. МЭТА’19. Dota 2 традиционно является одной из самых популярных многопользовательских игр в Беларуси, поэтому не удивительно, что игры отборочных отметились повышенным интересом со стороны игроков. В общей сложности на квалификации зарегистрировалось 72 команды, а онлайн-трансляция набрала 115 тысяч просмотров от белорусских зрителей.

По итогам отборочного тура была определена четверка сильнейших коллективов, которые сыграют в финальной стадии МЭТА и поборются за звание чемпионов. Ими стали The Nemigamans, Pavaga Junior, Moscow Five Academy и N7.

 

Рассматривая состав участников весенней МЭТА, хочется отметить: борьба на турнире выдастся не менее напряженной, чем на крупнейших Dota-турнирах. The Nemigamans наполовину состоит из игроков основного состава организации Nemiga Gaming, успевшей зарекомендовать себя не только на белорусской, но и на СНГ-сцене. В свою очередь их соперники, команды N7 и Pavaga Junior, выигрывали предыдущие турниры серии МЭТА. Отметим, что за все время проведения МЭТА пока ни одному составу не удалось выиграть чемпионат дважды.

 

LAN-финал МЭТА’19. Dota 2 пройдет в это воскресенье (5 мая) в компьютерном клубе «Тарантул» (ул. Долгобродская, 24). Участники будут помещены в сетку Single Elimination с форматом матчей до двух побед. На кону титул лучшей команды Беларуси по Dota 2 и призовой фонд в размере 3 000 рублей. Начало в 13:00.

 

Для зрителей Белорусской федерацией киберспорта будет организована прямая трансляция турнира на платформах «ВКонтакте», Twitch, а также на телеканале MIНСК ТV.

 

Официальными партнерами МЭТА’19 выступят Альфа-Банк, букмекерская компания «Пари-Матч», игровые ноутбуки Omen by HP и производитель игровых мониторов UltraGear компания LG.

 

Техническими партнерами Федерации выступают HyperX, DxRacer, Joma и MediaCube. Энергетический напиток турнира — Monster.

 

Информационные партнеры: Onliner.by, БелТА, Relax.by, еженедельник «Аргументы и факты», телеканалы Беларусь 5 и MIНСК ТV.

 

***

 

Белорусская федерация киберспорта — организация, содействующая развитию в Беларуси компьютерного спорта как нового вида спортивной соревновательной деятельности. Федерация создана 27 декабря 2016 года и за время существования провела более двадцати киберспортивных мероприятий (серия турниров МЭТА, региональные турниры «Битва городов» и ряд других).

 

МЭТА — серия турниров в трех дисциплинах, проводимых Белорусской федерацией киберспорта. Основной задачей МЭТА является популяризация киберспорта в стране и повышение профессионального уровня белорусских киберспортсменов. Матчи финала турнира можно будет посмотреть в прямом эфире на платформе «ВКонтакте», Twitch и на телеканале MIНСК TV.

 

 
 
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Сильнейшие белорусские игроки в Dota 2 разыграют 3 000 рублей. Инфопартнер – еженедельник «АиФ».
 
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