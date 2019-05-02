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Состоялась экологическая акция в прибрежной зоне реки Мухавец

03.05.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Активисты ОО «БРСМ» из трех школ Московского района города Бреста: ГУО «Средняя школа №26 г.Бреста», ГУО «Средняя школа №4 г.Бреста» и ГУО «Средняя школа №15 г.Бреста» вышли на экологическую акцию к прибрежной зоне реки Мухавец.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65853.php

Состоялась экологическая акция в прибрежной зоне реки Мухавец

Обширная территория, начиная от Гузнянского моста вдоль гребного канала до ЦМТ, по большей части, скрыта от людских глаз.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65853.php

Состоялась экологическая акция в прибрежной зоне реки Мухавец

Для кого-то – это тихое местечко для рыбалки, а для кого-то – «шведский стол», жаль, что после себя отдыхающие оставляют свалки мусора.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65853.php

Состоялась экологическая акция в прибрежной зоне реки Мухавец

Кому-то это безразлично, а кто-то не смог остаться в стороне и взялся за дело, в очередной раз доказав парадоксальную фразу: «Субботник – это когда тот, кто никогда не мусорит, убирает за тем, кто никогда не убирает!»

 
Теги: Брест
 
 
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  Активисты ОО «БРСМ» из трех школ Московского района города Бреста: ГУО «Средняя школа №26 г.Бреста», ГУО «Средняя школа №4 г.Бреста» и ГУО «Средняя школа №15...
 
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