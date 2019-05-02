Источник материала: Виртуальный Брест

Завершающим, финишным этапом является испытание путепровода на Западном обходе. Этим занимаются специалисты «БелДорНИИ», который ведет научное сопровождение объекта. Они рассчитают схему испытаний, расставят датчики и будут нагружать проезжую часть. Основной упор в испытаниях сделан на монолитное кольцо, так как подобных в Беларуси по конструктивной системе до сих пор не строилось.



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Этап испытаний при строительстве любого путепровода - это проверка всей выполненной работы строителей. Невероятную конструкцию тестируют увеличенной нагрузкой, которой в реальности не будет, так как транспорт будет распределён по всей длине путепровода и кольца.



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Для проверки на нужные участки загоняют МАЗы с песком, и располагают их соответствующим образом в нужных местах. Специалисты следят за состоянием и поведением путепровода под нагрузкой.

Строительство второй очереди Западного обхода Бреста планируется завершить к 1 августа 2019 года.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65852.php

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