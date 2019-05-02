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В Бресте проходят испытания путепровода на "Западном обходе"
03.05.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Завершающим, финишным этапом является испытание путепровода на Западном обходе. Этим занимаются специалисты «БелДорНИИ», который ведет научное сопровождение объекта. Они рассчитают схему испытаний, расставят датчики и будут нагружать проезжую часть. Основной упор в испытаниях сделан на монолитное кольцо, так как подобных в Беларуси по конструктивной системе до сих пор не строилось.
Этап испытаний при строительстве любого путепровода - это проверка всей выполненной работы строителей. Невероятную конструкцию тестируют увеличенной нагрузкой, которой в реальности не будет, так как транспорт будет распределён по всей длине путепровода и кольца.
Для проверки на нужные участки загоняют МАЗы с песком, и располагают их соответствующим образом в нужных местах. Специалисты следят за состоянием и поведением путепровода под нагрузкой.
Строительство второй очереди Западного обхода Бреста планируется завершить к 1 августа 2019 года.
Теги: Брест
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Завершающим, финишным этапом является испытание путепровода на Западном обходе. Этим занимаются специалисты «БелДорНИИ», который ведет научное сопровождение...
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