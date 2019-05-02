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Об ограничении движения на участке улицы Лейтенанта Рябцева 3 и 4 мая 2019 г.

03.05.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Об ограничении движения на участке улицы Лейтенанта Рябцева 3 и 4 мая 2019 г.


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Об ограничении движения на участке улицы Лейтенанта Рябцева 3 и 4 мая 2019 г.

В связи с проведением плановых строительно-монтажных работ ограничено движение транспортных средств и самоходных машин по улице Лейтенанта Рябцева до улицы Матросова с 8.00 до 20.00 часов 3 мая 2019 г., с 8.00 до 20.00 часов 4 мая 2019 г. 

 
 
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  Об ограничении движения на участке улицы Лейтенанта Рябцева 3 и 4 мая 2019 г. В связи с проведением плановых строительно-монтажных работ ограничено движение...
 
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