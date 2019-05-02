Источник материала: Виртуальный Брест

Об ограничении движения на участке улицы Лейтенанта Рябцева 3 и 4 мая 2019 г.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65851.php

Читать полностью в источнике с фото:





В связи с проведением плановых строительно-монтажных работ ограничено движение транспортных средств и самоходных машин по улице Лейтенанта Рябцева до улицы Матросова с 8.00 до 20.00 часов 3 мая 2019 г., с 8.00 до 20.00 часов 4 мая 2019 г.