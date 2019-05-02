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Об ограничении движения на участке улицы Лейтенанта Рябцева 3 и 4 мая 2019 г.
03.05.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Об ограничении движения на участке улицы Лейтенанта Рябцева 3 и 4 мая 2019 г.
В связи с проведением плановых строительно-монтажных работ ограничено движение транспортных средств и самоходных машин по улице Лейтенанта Рябцева до улицы Матросова с 8.00 до 20.00 часов 3 мая 2019 г., с 8.00 до 20.00 часов 4 мая 2019 г.
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Об ограничении движения на участке улицы Лейтенанта Рябцева 3 и 4 мая 2019 г. В связи с проведением плановых строительно-монтажных работ ограничено движение...
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