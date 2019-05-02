Источник материала: Виртуальный Брест

Спектакль по повести Василя Быкова "Пойти и не вернуться" возвращается после четырехлетнего перерыва на сцену Брестского академического театра драмы. Первый показ восстановленной постановки пройдет сегодня вечером в Малом зале, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора БАТД Лариса Борискина.



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Премьера драматической баллады в брестском театре состоялась в октябре 2012 года. Всего было сыграно 30 спектаклей. Постановка восстановлена в прежнем составе: инсценировка режиссера Валентины Яновец, сценография и костюмы Татьяны Корвяковой, музыкальное оформление Алексея Щербакова. Он же играет главную роль. Его партнершей, как и прежде, выступает Татьяна Василькова. Повзрослевшие актеры смогли создать новый психологический рисунок спектакля.

"У меня ощущения такие, что в некоторых местах он просто глубже становится. Для меня заметно. Думаю, что и зрителю это должно быть интересно", - поделилась мнением режиссер.

В центре сюжета повести "Пойти и не вернуться" опытный партизан Антон Голубин и совсем юная Зося Нарейко. Волею случая они вместе идут в город из партизанского отряда. Антон хочет любой ценой выжить и уговаривает девушку сдаться врагам. Перед героями Быкова возникает ситуация, когда остаться человеком можно только ценой собственной жизни. Писателя, который сам прошел полями сражений в годы Великой Отечественной войны, прежде всего интересует проблема нравственного выбора в самые драматичные моменты, когда и определяется сущность человека.

В этом месяце зрители увидят спектакль еще дважды - 13 и 14 мая. Специально к 95-летию Василя Быкова "Пойти и не вернуться" поставят в БАТД 19 июня. Кроме того, рассматривается возможность показа спектакля к Дню всенародной памяти в декорациях Брестской крепости.