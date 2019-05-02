В Бресте открылась выставка «Краски мирного неба»

Источник материала: Виртуальный Брест

2 мая 2019 года в «Арт пространстве» Брестской городской библиотеки им. А.С. Пушкина открылась выставка «Краски мирного неба», посвящённая 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65846.php

Читать полностью в источнике с фото:





Небольшой зал. Всего 25 живописных работ в экспозиции. Выставка – напоминание о Великой Победе и Цитадели над Бугом. Выставка – память о солдатах, которые позволили детям и внукам родиться под мирным небом родной страны.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65846.php

Читать полностью в источнике с фото:





Оно – пронзительно голубое над зеленым лесом и поросшим травой лугом с белыми аистами. небо, куполом покрывающее заросли сирени, пасущихся лошадей, цветущие яблони. Так было в 1944-ом. Таким видят и показывают его художники «Союза художников и мастеров учреждения «Центр Белкультуры». Радость мирной жизни - в работах мастеров-ремесленников Брестского «Союза предпринимателей, работодателей и ремесленников».