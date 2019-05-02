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В Бресте открылась выставка «Краски мирного неба»
03.05.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
2 мая 2019 года в «Арт пространстве» Брестской городской библиотеки им. А.С. Пушкина открылась
Небольшой зал. Всего 25 живописных работ в экспозиции.
Оно – пронзительно голубое над зеленым лесом и поросшим травой лугом с белыми аистами. небо, куполом покрывающее заросли сирени, пасущихся лошадей, цветущие яблони. Так было в 1944-ом. Таким видят и показывают его художники «Союза художников и мастеров учреждения «Центр Белкультуры». Радость мирной жизни - в работах мастеров-ремесленников Брестского «Союза предпринимателей, работодателей и ремесленников».
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2 мая 2019 года в «Арт пространстве» Брестской городской библиотеки им. А.С. Пушкина открылась выставка «Краски мирного неба», посвящённая 75-летию освобождения...
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