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Пасхальный турнир по настольному теннису среди людей, передвигающихся на инвалидных колясках провели в Бресте

03.05.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская объединённая организация общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников» теперь официально функционирует в Бресте.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65845.php

Пасхальный турнир по настольному теннису среди людей, передвигающихся на инвалидных колясках провели в Бресте

Недавно прошел очередной, Пасхальный, городской турнир, по настольному теннису среди людей, передвигающихся на инвалидных колясках (членов данной организации)! В зале УСУ СДЮШОР № 2 снова встретились и поборолись за спортивные награды самые активные ребята. Количество участников турнира значительно возросло и было очень сложно предсказать итог соревнований. Спортсмены боролись, не жалея сил. К победе стремился каждый.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65845.php

Пасхальный турнир по настольному теннису среди людей, передвигающихся на инвалидных колясках провели в Бресте

По итогам соревнований места распределились следующим образом. Чемпионам вновь стал Сидоров Владимир. Серебро завоевал Левосик Олег. Бронзовым призёром городского турнира стала Миронюк Анжела – председатель БООО «РАИК».

Здорово, что появляются новые спортсмены и количество участников турнира увеличивается. Настольный теннис объединяет разных людей и помогает поверить в свои силы. Общение продолжается и за пределами зала. К слову, накануне соревнований для участников турнира провел увлекательную и познавательную экскурсию по городу Бресту краевед Иван Чайчиц!

 
Теги: Брест
 
 
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