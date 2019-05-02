Пасхальный турнир по настольному теннису среди людей, передвигающихся на инвалидных колясках провели в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская объединённая организация общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников» теперь официально функционирует в Бресте.



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Недавно прошел очередной, Пасхальный, городской турнир, по настольному теннису среди людей, передвигающихся на инвалидных колясках (членов данной организации)! В зале УСУ СДЮШОР № 2 снова встретились и поборолись за спортивные награды самые активные ребята. Количество участников турнира значительно возросло и было очень сложно предсказать итог соревнований. Спортсмены боролись, не жалея сил. К победе стремился каждый.



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По итогам соревнований места распределились следующим образом. Чемпионам вновь стал Сидоров Владимир. Серебро завоевал Левосик Олег. Бронзовым призёром городского турнира стала Миронюк Анжела – председатель БООО «РАИК».

Здорово, что появляются новые спортсмены и количество участников турнира увеличивается. Настольный теннис объединяет разных людей и помогает поверить в свои силы. Общение продолжается и за пределами зала. К слову, накануне соревнований для участников турнира провел увлекательную и познавательную экскурсию по городу Бресту краевед Иван Чайчиц!