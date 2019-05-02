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Как борются с коррупцией в БГСХА
03.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
10 мая в БГСХА
О том, какие меры в борьбе с коррупцией предпринимают в академии, можно узнать в
Противодействию коррупции в период сессий и госэкзаменов в БГСХА посвящен отдельный
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10 мая в БГСХА пройдет заседание комиссии по противодействию коррупции — будет рассматриваться представление районного отдела следственного комитета РБ. О...
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