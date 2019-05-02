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Как борются с коррупцией в БГСХА

03.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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10 мая в БГСХА пройдет заседание комиссии по противодействию коррупции — будет рассматриваться представление районного отдела следственного комитета РБ.

 

Как борются с коррупцией в БГСХА
Фото – baa.by

 

О том, какие меры в борьбе с коррупцией предпринимают в академии, можно узнать в подробном плане, который размещен на сайте вуза. Там почти тридцать пунктов, среди которых — разъяснительная работа, контроль за целевым использованием бюджетных средств, мониторинг информации о фактах коррупции и многое другое.

Противодействию коррупции в период сессий и госэкзаменов в БГСХА посвящен отдельный план мероприятий.


 
 
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  10 мая в БГСХА пройдет заседание комиссии по противодействию коррупции — будет рассматриваться представление районного отдела следственного комитета РБ.     О...
 
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