Как борются с коррупцией в БГСХА

Источник материала: Горецкий вестник

10 мая в БГСХА пройдет заседание комиссии по противодействию коррупции — будет рассматриваться представление районного отдела следственного комитета РБ.





О том, какие меры в борьбе с коррупцией предпринимают в академии, можно узнать в подробном плане , который размещен на сайте вуза. Там почти тридцать пунктов, среди которых — разъяснительная работа, контроль за целевым использованием бюджетных средств, мониторинг информации о фактах коррупции и многое другое.