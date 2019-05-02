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Пожар в деревне Сафоново Горецкого района

03.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Вчера в РОЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Сафоново Горецкого района. Горели два хозяйственных строения на территории нежилого домовладения.

 

Пожар в деревне Сафоново Горецкого района

 

В результате пожара уничтожены кровли, повреждены стены сараев. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

 

Пожар в деревне Сафоново Горецкого района

 

Фото МЧС


 
 
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  Вчера в РОЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Сафоново Горецкого района. Горели два хозяйственных строения на территории нежилого домовладения.     В...
 
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