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Пожар в деревне Сафоново Горецкого района
03.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Вчера в РОЧС
В результате пожара уничтожены кровли, повреждены стены сараев. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.
Фото МЧС
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Вчера в РОЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Сафоново Горецкого района. Горели два хозяйственных строения на территории нежилого домовладения. В...
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