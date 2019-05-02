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Отдел принудительного исполнения проконсультирует бесплатно
03.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
4 мая с 8.00 до 13.00 отдел принудительного исполнения Горецкого района проведет бесплатное консультирование граждан.
Спрашивайте о том, что вас интересует, по телефонам: 7-15-13, 7-06-82, 5-82-33 и на личном приёме в отделе.
Благотворительная акция посвящена празднованию Дня Победы и 75-летию освобождения Беларуси.
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4 мая с 8.00 до 13.00 отдел принудительного исполнения Горецкого района проведет бесплатное консультирование граждан. Спрашивайте о том, что вас интересует, по...
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