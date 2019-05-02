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Уплотнение семью паркингами. Людей не пустили на комиссию, выгоняли жестко
Источник материала: Tut.by
Сегодня в администрации Первомайского района Минска проходит заседание комиссии по итогам общественного обсуждения планов застройки дворов в районе метро «Академия наук», где против воли местных
В чем суть вопроса
Напомним, в начале апреля в Минске горячо прошла презентация проекта детальной планировки (ПДП) в районе Академии наук. Проектировщики предложили построить в границах улиц Коласа — Калинина — Чорного — Сурганова многоэтажку, семь паркингов, досуговый центр и детский сад.
Но местные ополчились против этого. Особенно — против паркингов, которые им не нужны, но значительно ухудшат их жизнь. Но внятных ответов на свои замечания народ не получил, а многие ответственные за разработку ПДП на презентацию попросту не пришли.
За прошедшее с момента презентации время местные собрали около тысячи подписей против уплотнения. Но в комиссию включили только одного члена инициативной группы из трех предложенных жителями — Татьяну Кнотько. Вместо двоих других туда включили работников местного ЖЭСа, которые живут на территории ПДП. Сегодня и прошло ее заседание.
Что решили на комиссии
На заседание пришли местные жители. Но всех, кроме Татьяны Кнотько, милиционер Виталий Добровольский пускать отказался. Причина — устное распоряжение замглавы администрации Первомайского района Василия Косовца.
Люди были крайне возмущены. Сам же Василий Косовец тоже отказался их пускать. Он посоветовал им сформулировать вопросы и прийти к нему на прием. Это людей возмутило тоже. Ведь они голосовали за одних людей, а включили совершенно других. И дополнять комиссию Косовец не намерен. Чиновник удалился в кабинет на заседание комиссии. Позже туда попыталась пройти корреспондент Радио Свобода, но милиционер Виталий Добровольский жестко выбросил ее из кабинета.
Местные жители вызвали милицию.
(Будет дополнено).
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Местные собрали около тысячи подписей против уплотнения.
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