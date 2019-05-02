Уплотнение семью паркингами. Людей не пустили на комиссию, выгоняли жестко

Источник материала: Tut.by

Сегодня в администрации Первомайского района Минска проходит заседание комиссии по итогам общественного обсуждения планов застройки дворов в районе метро «Академия наук», где против воли местных планируют соорудить семь паркингов .

В чем суть вопроса

Напомним, в начале апреля в Минске горячо прошла презентация проекта детальной планировки (ПДП) в районе Академии наук. Проектировщики предложили построить в границах улиц Коласа — Калинина — Чорного — Сурганова многоэтажку, семь паркингов, досуговый центр и детский сад.







Двор между домами № 12 и 14 по Чернышевского. Тут планируют построить досуговый центр с открытым паркингом на 360 машино-мест. Фото предоставлено местными жителями

Но местные ополчились против этого. Особенно — против паркингов, которые им не нужны, но значительно ухудшат их жизнь. Но внятных ответов на свои замечания народ не получил, а многие ответственные за разработку ПДП на презентацию попросту не пришли.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

За прошедшее с момента презентации время местные собрали около тысячи подписей против уплотнения. Но в комиссию включили только одного члена инициативной группы из трех предложенных жителями — Татьяну Кнотько. Вместо двоих других туда включили работников местного ЖЭСа, которые живут на территории ПДП. Сегодня и прошло ее заседание.

Что решили на комиссии

На заседание пришли местные жители. Но всех, кроме Татьяны Кнотько, милиционер Виталий Добровольский пускать отказался. Причина — устное распоряжение замглавы администрации Первомайского района Василия Косовца.



Фото: Станислав Шаршуков

Люди были крайне возмущены. Сам же Василий Косовец тоже отказался их пускать. Он посоветовал им сформулировать вопросы и прийти к нему на прием. Это людей возмутило тоже. Ведь они голосовали за одних людей, а включили совершенно других. И дополнять комиссию Косовец не намерен. Чиновник удалился в кабинет на заседание комиссии. Позже туда попыталась пройти корреспондент Радио Свобода, но милиционер Виталий Добровольский жестко выбросил ее из кабинета.



Фото: Станислав Шаршуков

Местные жители вызвали милицию.

(Будет дополнено).