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Хорошая новость - «Ленинград» снова соберет «Минск-Арену». Плохая - в последний раз

03.05.2019 11:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Осенью Минск всколыхнет вихрь безудержного веселья: финальный концерт группировки «Ленинград» пройдет в «Минск-Арене» 24 ноября. Шнуров уже собирал площадку: в 2017—2018 годах концерты прошли с аншлагом, а билеты на них были раскуплены задолго до часа икс. Предсказываем: этот раз исключением не станет.


Фото: Екатерина Артименя, TUT.BY

Команда, которая поставила абсолютный для российского коллектива рекорд посещаемости концертов, завершает свою деятельность. 20 марта в своем инстаграм-аккаунте Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, в котором заявил, что тур-2019 будет прощальным или, вернее, финальным, если пользоваться спортивной терминологией. «Двадцать лет одно и то же…» — с этих слов начинается стих, который произвел в среде многочисленных поклонников «Ленинграда» эффект разорвавшейся бомбы. Заканчивается он шиллеровским «Мавр сделал свое дело».


Фото: Елена Бледных

Официально о том, что песня «Ленинграда» на текущий момент спета, Сергей Шнуров объявит 13 мая на пресс-конференции в ТАСС. Однако фронтмен оставляет надежду многочисленным поклонникам, ставя не точку, а многоточие: группировка может быть снова собрана в будущем, если возникнут новые творческие задачи. «Но нескоро», — сразу же оговаривается ее лидер.

Любовь главного «ленинградца» к белорусской столице известна: «В Минске проходят самые эмоциональные концерты. Публика здесь принимает так, как ни в какой точке мира». И Минск всегда отвечает ему взаимностью. Предыдущие выступления «Ленинграда» в белорусской столице проходили при полных солд-аутах — билеты раскупались задолго до даты выступления. Ажиотаж вокруг концертов удивлял даже видавших виды участников группы, заставляя обещать камбэки — и возвращаться, снова и снова собирая аншлаги.


Фото: Елена Бледных

За что мы так любим дерзкий, громкий и взбалмошный «Ленинград»? У Сергея Шнурова есть своя версия: «Особенность „Ленинграда“ в том уникальном чувстве, которое мы транслируем и вызываем — чувстве праздника „непослушания“, вседозволенности, и каждый в этом хочет поучаствовать. Это чистой воды эмоция».

Еще раз ощутить эту самую эмоцию и прокричать вместе с фронтменом строки любимых «Лабутенов», «Вояжа», «В Питере — пить» можно будет в ноябре в «Минск-Арене». С билетами, как и всегда, стоит поторопиться: 15-тысячная площадка не сможет вместить всех фанатов. Уже сейчас положите в карман заветный пропуск на шоу, которым группировка обещает украсить этот праздник: он вполне может оказаться прощальным. Ведь дальше Сергей планирует… для начала просто ничего не делать. Он размышляет:

— Мне кажется, я могу не стремиться к присутствию в медиа. Я этой каши поел в большом количестве и могу позволить себе не делать ничего.

Когда: 24 ноября, 19.00.

Где: «».

Сколько: от 40 до 130 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Осенью Минск всколыхнет вихрь безудержного веселья: финальный концерт группировки «Ленинград» пройдет в «Минск-Арене» 24 ноября. Шнуров уже собирал площадку: в...
 
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