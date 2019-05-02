Шедевр постмортем. Рукописи, найденные после смерти известных писателей

Ганс Христиан Андерсен
Знаменитый датский сказочник, пожалуй, оставил потомкам не так много загадок. Тем не менее, в 2012 году было объявлено о том, что найдена его новая — и неизвестная раньше — сказка. Рукопись несколько месяцев исследовали, признали, что почерк принадлежит Андерсену, и что сказка под названием «Сальная свеча», несомненно, принадлежит его перу. Правда, о шедевре речи в данном случае не идет — произведение относится к тому периоду, когда писатель еще учился в школе, его стиль напоминает другие работы Андерсена начала и середины 1820-х годов, когда до обретения им славы оставалось около десяти лет. Впрочем, для ученых такая находка на вес золота, поскольку архив писателя вроде бы изучен досконально.
Чингиз Айтматов
В 2012 году, через три года после смерти писателя, его вдова нашла среди документов рукопись неизвестного романа под названием «Земля и флейта». Речь в книге идет о строителях Большого Чуйского канала в 1940-е годы, которые во время работы нашли статую Чуйского Будды. Когда была написана книга, неизвестно. Исследователи подтвердили, что написал «Землю и флейту» именно Айтматов, а через три года обнаружилось, что роман уже выходил — правда, только на болгарском языке и в Болгарии, в середине 70-х. Причина, по которой книга была выпущена в Болгарии, но никогда не издавалась в СССР, так и осталась тайной.
Толкин
Строго говоря, у автора «Властелина колец» и «Хоббита» Дж.Р.Р. Толкина ничего не терялось и не пропадало. Но он долго писал, что называется, в стол, в его архиве было множество незавершенных историй, и, например, знаменитый и многократно обруганный «Сильмариллион», сын писателя Кристофер Толкин собирал после его смерти буквально по листочку и выпустил только после серьезной редактуры. То же самое получилось и с романом «Падение Гондолина» — его, разумеется, никто не находил, черновики его хранились в архиве Толкина-старшего, но именно Кристофер придал им законченную форму. Можно, разумеется, спорить о том, нужно ли было выпускать «Сильмариллион», двенадцатитомные «Истории Средиземья» или «Падение Гондолина», но следует признать, что без них мир «Властелина колец» был бы куда беднее.
Стиг Ларссон
Шведский журналист и писатель прославился уже после смерти. Ларссон скончался в 2004 году, международное признание его трилогия «Миллениум» завоевала в следующие три года, а в 2009 году подоспели неплохие шведские же экранизации приключений детектива-журналиста Микаэля Блумквиста и хакера Лисбет Саландер (главные роли сыграли Микаэль Нюквист и Нуми Рапас). Тогда же заговорили о голливудской адаптации трилогии, после чего и появились сообщения о «находке» рукописи четвертого романа Ларссона. Эта рукопись, разумеется, никуда не терялась, ее не нужно было откапывать в пыльных архивах, да и по сообщению родственников, она представляла собой незавершенную пятую книгу серии «Миллениум». Впрочем, после не слишком удачного — с финансовой точки зрения — фильма Дэвида Финчера «Девушка с татуировкой дракона» разговоры о находке поутихли, а потом стало известно, что выпускать ее в свет наследники Ларссона пока не будут. Вместо этого они заказали четвертый том под названием «Девушка, которая застряла в паутине», который написал шведский писатель Давид Лагеркранц; в 2018-м она была экранизирована с Клер Фой в роли Лисбет. О каких-либо новых находках в рамках «Миллениума» ничего не сообщается.
Джеймс Джойс
Публикация неизвестного рассказа ирландского писателя, автора «Улисса» и «Поминок по Финнегану» Джеймса Джойса вызвала ожесточенные споры об авторском праве. Речь идет о рассказе «Кошки Копенгагена», который был написан в письме Джойса внуку в 1936 году. Письмо было пожертвовано Фонду Джеймса Джойса в Цюрихе одним из родственников писателя, сотрудники Фонда показали приобретение исследователям творчества Джойса, а вскоре обнаружили рассказ напечатанным — причем согласия на это они не давали. Но дело было в 2012 году, когда всё литературное наследие Джойса стало общественным достоянием, так что судиться с «пиратами» никто не стал. К тому же издание было выполнено в коллекционном формате, было очень дорогим, да и тираж был всего 200 экземпляров.
Харпер Ли
Считалось, что американская писательница написала за всю свою жизнь лишь один роман — зато это был «Убить пересмешника», которые много раз включался в различные рейтинги лучших книг США XX века и получил Пулитцеровскую премию. Но летом 2015 года был опубликован роман «Пойди, поставь сторожа», в котором были те же герои, что и в «Убить пересмешника», но действие разворачивалось двадцать лет спустя. Правда, оказалось, что эта книга была написана еще до той знаменитой книги; некоторые критики даже назвали ее первым, еще не прошедшим редактуру вариантом «Пересмешника». Но по другим сообщения, литературный агент Харпер Ли просто обнаружил рукопись «Пойди, поставь сторожа» в банковской ячейке, а писательница согласилась на ее обнародование. Сама Харпер Ли умерла спустя полгода, в феврале 2016 года, на 90-м году жизни, так и не раскрыв тайну появления своей второй книги.
Джером Сэлинджер
Еще один американский писатель, который после выхода своего единственного романа «Над пропастью во ржи» стал безумно популярным, но превратился в затворника и, по слухам, почти перестал писать новые книги — а издавать точно перестал, во всяком случае, с середины 60-х. Правда, до «Пропасти» у него вышло много повестей и рассказов, да и после нее он успел написать несколько произведений, но считалось, что за последние сорок лет жизни (Сэлинджер умер в 2010-м, на 92-м году жизни) он не написал ни строчки. Оказалось, что это не совсем так. Конечно, исследователям не пришлось искать его рукописи в архивах; по словам его родственником, Сэлинджер не прекращал литературной деятельности всю жизнь, но завещал опубликовать новые работы только после смерти. Предполагается, что подготовка произведений к изданию займет около десяти лет — то есть продлится почти до конца 2020-х годов.
Энтони Берджесс
Исследователи обнаружили в архиве британского писателя незаконченную рукопись под названием «Заводное состояние» (The clockwork condition), которую уже поспешили объявить продолжением самой знаменитой работы Берджеса «Заводной апельсин». Это, разумеется, не совсем так: 200-страничный текст является разбором «Заводного апельсина» с философской точки зрения; о существовании этой рукописи было известно и раньше, да и нашли ее в личном архиве писателя. Берджес, по мнению исследователей, этой книгой хотел откликнуться на выход экранизации «Апельсина», снятой Стэнли Кубриком. «Заводное состояние» он писал в начале 70-х годов XX века, но в какой-то момент передумал, забросил начатое и выпустил вместо этого автобиографическую повесть «Завещание заводному миру». Пока непонятно, будет ли опубликовано «Заводное состояние» и в каком виде.