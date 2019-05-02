Программа празднования 74-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Площадь Ленина
9.45 – начало шествия, акция «Бессмертный полк».
Сквер имени А.И. Морозова
10.00 – митинг, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Дворец культуры
10.45 – театрализованный праздничный концерт «Под салютом Великой Победы».
У бюста А.В. Суворова
12.00-14.00 – детская игровая программа «Курс молодого бойца», конкурс детских рисунков на асфальте «Мирное небо».
15.00-15.30 – выступление народного хора ветеранов войны и труда Кобринского Дворца культуры.
15.30-19.00 – «Приятные встречи» — танцевальный вечер.
У ротонды
13.00-15.00 – показательные выступления кинологов пограничной заставы «Дивин», выставка оружия.
13.00 – полевая кухня (солдатская каша, чай).
Амфитеатр
12.00-13.30 — звучат мелодии военных лет.
13.30-15.00 – «Цена Победы» — конкурс чтецов среди учащихся школ города.
15.30-18.00 – «Правнуки Победы!» — концертная программы исполнителей и творческих коллективов РЦДТ.
18.00-19.00 – «Майский вальс» — концертная программа Ольги Кожух-Каминской.
19.00-21.50 – «Будем жить!» — праздничный концерт коллектива художественной самодеятельности Кобринского ЖКХ.
21.50 – праздничный фейерверк.
Танцплощадка
22.30-01.00 – молодёжная дискотека.