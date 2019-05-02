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Программа празднования 74-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне

03.05.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Программа празднования 74-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Площадь Ленина

9.45 – начало шествия, акция «Бессмертный полк».

Сквер имени А.И. Морозова

10.00 – митинг, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Дворец культуры

10.45 – театрализованный праздничный концерт «Под салютом Великой Победы».

У бюста А.В. Суворова

12.00-14.00 – детская игровая программа «Курс молодого бойца», конкурс детских рисунков на асфальте «Мирное небо».

15.00-15.30 – выступление народного хора ветеранов войны и труда Кобринского Дворца культуры.

15.30-19.00 – «Приятные встречи» — танцевальный вечер.

У ротонды

13.00-15.00 – показательные выступления кинологов пограничной заставы «Дивин», выставка оружия.

13.00 – полевая кухня (солдатская каша, чай).

Амфитеатр

12.00-13.30 — звучат мелодии военных лет.

13.30-15.00 – «Цена Победы» — конкурс чтецов среди учащихся школ города.

15.30-18.00 – «Правнуки Победы!» — концертная программы исполнителей и творческих коллективов РЦДТ.

18.00-19.00 – «Майский вальс» — концертная программа Ольги Кожух-Каминской.

19.00-21.50 – «Будем жить!» — праздничный концерт коллектива художественной самодеятельности Кобринского ЖКХ.

21.50 – праздничный фейерверк.

Танцплощадка

22.30-01.00 – молодёжная дискотека.

 
 
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Программа празднования 74-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне
 
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