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Что происходит? В Galleria Minsk неожиданно ликвидируют Reserved

03.05.2019 11:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В торговом центре Galleria Minsk неожиданно ликвидируют магазин польского бренда Reserved.

Что происходит? В Galleria Minsk неожиданно ликвидируют Reserved
В группе компаний «РАПА» TUT.BY объяснили, что дело не в новом магазине H&M, который откроется в Galleria Minsk в ближайшее время, а в сотрудничестве с польской стороной от Reserved.

— С ликвидацией магазина связано несколько факторов. И дело не в H&M. Для нас недостаточно понятна позиция LPP к белорусскому рынку (LPP — польский бренд, в который входит сеть магазинов одежды. Из них «РАПА» развивает Reserved, Mohito, Sinsay. — Прим. TUT.BY). 

Там поменялись управленцы, и они видят другой формат развития, хотят сами открывать магазины в Беларуси. И это несмотря на то, что у нас эксклюзивный контракт на пять лет, возможно, вопрос решится в судебном порядке. Сейчас идут переговоры по разрешению этой ситуации, — объяснили нам в компании.

Еще один фактор, который повлиял на ликвидацию магазина — на месте Reserved частично откроется первый в Минске H&M — он займет первый и часть второго этажа. На втором, где был мужской и детский отдел Reserved, будет работать New Yorker, который также развивает группа компаний «РАПА».

— Мы сконцентрировались на развитии New Yorker, показатели этой сети нас устраивают больше, чем брендов LPP, — объяснили в компании.

В компании объяснили, остальные магазины — Reserved в Green City, Mohito и Sinsay продолжат работу.


Напомним, первый магазин польского бренда Reserved открылся в ТРЦ Galleria Minsk на Победителей, 15 в 2017 году. 

Франшизу Reserved купила группа компаний «Рапа» у польской компании LPP SA. В портфель польской компании входят также Сropp, House, Mohito, Sinsay. 

А белорусская компания развивает сеть гипермаркетов «Green» и проект fashion. У белорусов на франшизу Reserved эксклюзивные права, то есть другие белорусские компании приобрести ее уже не смогут.

 
Теги: Минск
 
 
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В торговом центре Galleria Minsk неожиданно ликвидируют магазин польского бренда Reserved.
 
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