Белорусы с каждым матчем на ЧМ играют лучше. Но шанс пролететь мимо элиты еще есть

tribuna.com В четверг команда Сидоренко разобралась со старыми друзьями-врагами словенцами (4:1) и еще на шаг приблизилась к возвращению в элиту, пишет

Словению нужно было прихлопнуть раньше

Белорусы уверенно начали матч и открыли счет уже в дебюте – хвала Шаранговичу и вратарю Грачнару, который неуверенно сработал на ближней штанге. Успешное начало, как и с венграми, здорово повлияло на характер встречи.





Как отмечают тренеры и хоккеисты сборной, первый период со словенцами – лучший в исполнении наших на ЧМ. Исход матча мог быть предрешен уже в стартовой 20-минутке, но где-то подвела реализация, где-то вратарь словенцев поймал волну.





Балканцы хуже двигались и визуально выглядели медленнее. Не исключено, что во втором периоде рисунок игры не поменялся бы, но наши вдруг начали удаляться, позволив порезвиться пауэрплею соперника. К нашему счастью, к голам это не привело.





Наконец, еще одна причина, почему результат не был сделан заранее – излишне аккуратная манера, которая присуща любой команде Сидоренко. Его конек – оборонительный хоккей. И в третьем периоде откат едва не сработал против наших, когда счет стал 1:1.





Большинство словенцев разобрали идеально

Спецбригада большинства Словении во главе с Копитаром очень хорошо потрудилась в первых матчах. После игр с Казахстаном и Кореей словенцы находились на второй строчке по реализации большинства (3 из 7). Но в четверг реализация лишнего у словенцев не шла.





Белорусы действительно качественно разобрали пауэрплей противника. Наши не повторили ошибок азиатов – не давали плеймейкеру Копитару пространства и свободы. У Анже не получалось распасовывать – моменты случались редко.





Верхний правый нападающий белорусов в пенальти-киллинге действовал чуть выше и при необходимости перекрывал передачу на опытного энхаэловца. Если шайба до него все-таки доходила, этот же форвард выдвигался на него вплотную и заставлял действовать пассивно.





Со словенцами получилось в меньшинстве очень хорошо, но впереди еще Корея и Казахстан, которые умеют (особенно вторые) рисовать комбинации в численном преимуществе. Количество необоснованных штрафных минут срочно нужно снизить до минимума. 2+2 Сушко, малые штрафы Китарова и Феоктистова – это все абсолютно ненужные проблемы.





Кстати, насчет Китарова. Капитан отдается полностью: работает, копает и обстреливает перекладины и вратарей соперника. Но с дисциплиной нужно что-то делать. Все удаления Александра – от излишнего желания и старания. И вообще: интересно, Китаров попросил прощения у Плэтта за критику по ненужным штрафам на ЧМ-2018? Тот случай, когда лучше не говорить гоп и аккуратно смотреть в зеркало.









Мильчаков нащупал ритм

Мильчаков – еще одна причина, почему белорусы выдержали все атаки словенцев в большинстве. Единственная пропущенная белорусами шайба – итог неудачного технического и позиционного действия Хенкеля (но ему даже это можно простить за момент, когда Кристиан выбросил шайбу с ленточки ворот – к слову, словенские болельщики уверены, что гол там был). Саболич выскочил на рандеву с Дмитрием и переиграл броском под руку.





Дмитрий с каждым матчем смотрится все увереннее. Мильчаков приходит в игровой тонус, грамотнее выбирает позицию и все меньше устраивает пожары. Теперь уже вряд ли кто-то удивится, если он доиграет ЧМ до конца – лишь бы без форс-мажоров. Ну и решение тренерского штаба поверить в Мильчакова после провальной встречи с Литвой – это несомненный плюс.





Первое звено остается лучшим

Звено Плэтта – просто супер. Джефф на пару с Ковыршиным и Демковым снова сделал результат. Нельзя сказать, что какое-то звено у наших прям очень сильно выпадает. Обостряют все, но первая тройка пока вне конкуренции. В четверг у Плэтта и Демкова по 1+1, у Ковыршина два ассиста.





Джефф снова непосредственно участвует или сам забрасывает ключевые шайбы. Вскоре после гола Саболича канадец выехал из-за ворот, заставил Грачнара сэйвить, а на добивание Евенко голкипер уже не реагировал. А потом уже сам забросил небольшую ковыряшку с передачи Демкова, который сам завел шайбу в зону, дошел до ворот, не растерялся в борьбе с защитником и на коленях (как Плэтт с мадьярами) отдал пас под точный бросок.





Ну и старания Демкова за три матча вознаградились наконец-то: гол в пустые ворота – тоже гол.









Даже одной победы в оставшихся матчах может не хватить для выхода в элиту

У Беларуси остались матчи с корейцами и хозяевами. Самое обидное, что может случиться закрутка из трех команд – и даже четырех побед может не хватить для выхода в элиту. Лучше не надеяться на других, а забирать сто процентов очков и выходить с первого места.





Последние игры будут сложные. Корейцы удивляют катанием и иногда расписывают сумасшедшие комбинации, но на определенных участках матча им банально не хватает игровой дисциплины – за это надо наказывать.





Казахстан под руководством Скабелки теперь главный фаворит турнира. 80 процентов успеха хозяев держатся на североамериканских натурализованных хоккеистах. Плюс вратарь Карлссон хорош. Но мы-то помним, что Хенрик может пропускать даже с центра поля и иногда страдает отсутствием стабильности. А прикрывать главных действующих лиц в чужих командах наши все-таки умеют – Копитар всем это подтвердит.





И самое главное: возможно, у наших есть где-то проблемы технического и тактического характера, но настрой и горящие глаза есть. Достаточно взглянуть на их действия и эмоциональные разговоры перед каждым периодом.





Кстати, накануне казахстанские хоккеисты со счетом 4:1 разгромили Южную Корею. Венгрия с таким же счетом разобралась с Литвой.





Пока казахстанцы как и белорусы не оставляют шансов своим соперникам. Так что игра со сборной Казахстана, пожалуй, будет самой сложной для белорусов.





Сейчас турнирная таблица выглядит следующим образом. Первые два места между собой делят Беларусь и Казахстан, в активе которых по девять баллов, на третьей позиции – Южная Корея с шестью очками, на четвертой строчке – Венгрия с тремя баллами, у Словении и Литвы – по нулям.









В четвертом туре 3 мая Венгрия играет со Словенией. 4 мая белорусы встречаются с казахстанцами, а Южная Корея – с Литвой.