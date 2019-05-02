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В Бресте на переходе Mitsubishi сбил 5-летнего ребенка
Источник материала: Tut.by
В Бресте ребенок попал под колеса автомобиля. Об этом
Авария произошла 2 мая, около 18.05. По предварительной информации, 45-летняя водитель Mitsubishi двигалась по улице Карбышева со стороны проспекта Машерова в направлении улицы Мицкевича. При выполнении поворота налево она совершила наезд на 5-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы.
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В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы.
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