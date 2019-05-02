В Бресте на переходе Mitsubishi сбил 5-летнего ребенка

Источник материала: Tut.by

В Бресте ребенок попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 2 мая, около 18.05. По предварительной информации, 45-летняя водитель Mitsubishi двигалась по улице Карбышева со стороны проспекта Машерова в направлении улицы Мицкевича. При выполнении поворота налево она совершила наезд на 5-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.





В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы.