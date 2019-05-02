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Пораженный вирусом американский боевой корабль дрейфовал 112 дней

03.05.2019 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экипаж десантного корабля USS Fort McHenry был поражен вирусом эпидемического паротита, сообщает Business Insider. Кораблю пришлось дрейфовать в море четыре месяца, прежде чем медики на борту смогли справиться с заболеванием.


USS Fort McHenry. Фото: ВМС США

В общей сложности пострадали 28 человек из 703 военнослужащих на борту. Медикам удалось остановить распространение вируса. Моряки заболели спустя несколько дней, как USS Fort McHenry покинул военно-морскую станцию Майпорт во Флориде.

Вакцина против эпидемического паротита эффективная только на 88%, поэтому вероятность заболевания сохраняется даже у привитых людей. Больные военнослужащие были помещены в карантин на борту судна и проходили лечение в лазарете корабля, в то время как их жилые помещения очищались и дезинфицировались.

В общей сложности USS Fort McHenry провел 112 дней в открытом море на карантине, пока не выздоровели все заболевшие. Сейчас, по сообщению ВМС США, здоровью экипажа ничего не угрожает.

 
 
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От редкого заболевания пострадали 28 человек.
 
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