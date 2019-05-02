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Пораженный вирусом американский боевой корабль дрейфовал 112 дней
Источник материала: Tut.by
Экипаж десантного корабля USS Fort McHenry был поражен вирусом эпидемического паротита,
В общей сложности пострадали 28 человек из 703 военнослужащих на борту. Медикам удалось остановить распространение вируса. Моряки заболели спустя несколько дней, как USS Fort McHenry покинул военно-морскую станцию Майпорт во Флориде.
Вакцина против эпидемического паротита эффективная только на 88%, поэтому вероятность заболевания сохраняется даже у привитых людей. Больные военнослужащие были помещены в карантин на борту судна и проходили лечение в лазарете корабля, в то время как их жилые помещения очищались и дезинфицировались.
В общей сложности USS Fort McHenry провел 112 дней в открытом море на карантине, пока не выздоровели все заболевшие. Сейчас, по сообщению ВМС США, здоровью экипажа ничего не угрожает.
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От редкого заболевания пострадали 28 человек.
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