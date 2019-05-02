О ходе санации отчитался Быховский консервно-овощесушильный завод

Источник материала: Маяк Преднепровья

Выездное заседание экономического суда Могилевской области состоялось на Быховском консервно-овощесушильном заводе.

В процессе его был заслушан отчет управляющего в деле о банкротстве ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» Александра Морозова о ходе процедуры санации должника в 2018 году и перспективах выполнения плана санации в 2019 году. В судебном заседании приняли также участие члены комитета кредиторов, представители органов власти.

Напомним, что определением экономического суда санация должника продолжена на срок до 14 июля 2022 года. Как отметил управляющий, за январь-декабрь 2018 года производство консервной продукции в натуральном выражении составило 32584 туб консервной продукции на 10545 тыс. рублей. Темп роста объемов производства в натуральном выражении составил 116,5 %, в стоимостном — 102,6 %.

Общая сумма погашения реестра кредиторов на 26.04.2019 года составила 686,4 тыс. рублей или 5,1 % от общего количества. Вместе с тем сложилась задолженность перед ФСЗН и ИМНС по текущим платежам.

Заслушав отчет управляющего, исследовав материалы дела, выслушав мнение уполномоченных лиц госорганов и членов комитета кредиторов, суд пришел к выводу, что управляющему следует продолжить проведение мероприятий, предусмотренных планом санации должника, принять дополнительные меры для его выполнения и наращиванию объемов производства, а также по погашению текущей задолженности по внеочередным платежам.