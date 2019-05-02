ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О ходе санации отчитался Быховский консервно-овощесушильный завод

03.05.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

О ходе санации отчитался Быховский консервно-овощесушильный заводВыездное заседание экономического суда Могилевской области состоялось на Быховском консервно-овощесушильном  заводе.

В процессе его был заслушан отчет управляющего в деле о банкротстве ОАО «Быховский консервно-овощесушильный  завод» Александра Морозова о ходе процедуры санации должника в 2018 году и перспективах выполнения плана санации в 2019 году. В судебном заседании  приняли также участие члены комитета кредиторов, представители органов власти.

Напомним, что определением экономического суда санация должника продолжена на срок до 14 июля 2022 года. Как отметил  управляющий, за январь-декабрь 2018 года производство консервной продукции в натуральном выражении составило 32584 туб консервной продукции на 10545 тыс. рублей. Темп роста объемов производства  в натуральном выражении составил 116,5 %,  в стоимостном — 102,6 %.

Общая сумма погашения реестра  кредиторов на 26.04.2019 года составила  686,4 тыс. рублей или 5,1 % от общего количества. Вместе  с  тем сложилась задолженность перед ФСЗН и  ИМНС  по текущим платежам.
Заслушав отчет управляющего, исследовав материалы дела, выслушав  мнение уполномоченных лиц госорганов и членов комитета  кредиторов, суд пришел к выводу, что управляющему следует продолжить проведение мероприятий, предусмотренных планом санации должника, принять  дополнительные меры для его выполнения и наращиванию объемов производства, а также по погашению текущей задолженности по внеочередным платежам.

mogilevnews.by

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выездное заседание экономического суда Могилевской области состоялось на Быховском консервно-овощесушильном  заводе. В процессе его был заслушан отчет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти создают общую базу обучающихся. Из нее будут передавать данные в «тунеядскую» базу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • лоферы с кисточками мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика