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В Быховском районе двое приятелей угнали «Жигули»

03.05.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В Быховском районе двое приятелей угнали «Жигули»Угоны автомобилей «ВАЗ» произошли 28 апреля в двух районах Могилевщины. Как сообщили в группе информации и общественных связей УВД облисполкома, в Быховском районе двое приятелей угнали «Жигули». Внимание 20-ти и 16-летнего парней, возвращающихся с дискотеки около часа ночи, привлек «ВАЗ 21063», стоявший во дворе дома в деревне Смолица. Дверь оказалась незапертой — угнать машину труда не составило. Однако в дороге пробилось колесо.

— Кое-как вернувшись в деревню практически на одном ободе, они бросили машину недалеко от дома владельца, — рассказали в УВД облисполкома. — Утром 62-летний хозяин, не обнаруживший во дворе автомобиль, незамедлительно сообщил в милицию. Сыщикам понадобилось менее часа, чтобы установить угонщиков.

В этот же день «ВАЗ 21063» угнали в деревне Полыковичи Могилевского района. Автовладелец оставил машину открытой с ключами в замке зажигания.

— Угон автомобиля «Жигули» совершил 20-летний ранее судимый за кражу житель Климович, гостивший у своего приятеля в Могилеве. Сняв номера с машины, он отправился к приятелю в Мстиславль. Однако на автодороге вблизи деревни Мишни был задержан сотрудниками ГАИ, — отметили в УВД облисполкома.

В отношении угонщиков возбуждены уголовные дела.

mogilevnews.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Угоны автомобилей «ВАЗ» произошли 28 апреля в двух районах Могилевщины. Как сообщили в группе информации и общественных связей УВД облисполкома,
 
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