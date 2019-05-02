ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Временный запрет на посещение лесов сняли уже в 32 районах Беларуси

03.05.2019 13:02 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Временный запрет на посещение лесов сняли уже в 32 районах Беларуси
Фото из открытых источников

Как сообщили представители пресс-службы Минлесхоза, по состоянию на 3 мая 2019 года запрет на посещение лесов снят в 32 районах Беларуси. Ранее запрет был введен по всей стране из-за высокого риска возникновения пожаров.

Временный запрет на посещение лесов сняли уже в 32 районах Беларуси Минлесхоз напомнил о правилах сбора грибов и ягод в Беларуси

В список «благоприятных» попали семь районов Гродненской области (Вороновский, Ивьевский, Ошмянский, Сморгонский, Островецкий, Щучинский и Мостовский), два района Минской области (Несвижский и Слуцкий), пять – Могилевской области (Бобруйский, Кировский, Краснопольский, Костюковичский и Хотимский). В Гомельской области запрет на посещение лесов снят во всех районах, кроме Светлогорского, Октябрьского и Житковичского. В Брестской и Витебской областях запрет пока не сняли ни в одном из районов.

В ведомстве пояснили, что при благоприятной обстановке запреты будут постепенно сняты и в других белорусских местах. Для удобства на официальном сайте министерства размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать снятие ограничений в своем регионе. Она обновляется оперативно.

Отметим, что с начала года в Беларуси произошел 321 лесной пожар.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обстановка с лесными пожарами в стране стабилизируется.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пораженный вирусом американский боевой корабль дрейфовал 112 дней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика