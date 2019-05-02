Временный запрет на посещение лесов сняли уже в 32 районах Беларуси

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщили представители пресс-службы Минлесхоза, по состоянию на 3 мая 2019 года запрет на посещение лесов снят в 32 районах Беларуси. Ранее запрет был введен по всей стране из-за высокого риска возникновения пожаров.

В список «благоприятных» попали семь районов Гродненской области (Вороновский, Ивьевский, Ошмянский, Сморгонский, Островецкий, Щучинский и Мостовский), два района Минской области (Несвижский и Слуцкий), пять – Могилевской области (Бобруйский, Кировский, Краснопольский, Костюковичский и Хотимский). В Гомельской области запрет на посещение лесов снят во всех районах, кроме Светлогорского, Октябрьского и Житковичского. В Брестской и Витебской областях запрет пока не сняли ни в одном из районов.

В ведомстве пояснили, что при благоприятной обстановке запреты будут постепенно сняты и в других белорусских местах. Для удобства на официальном сайте министерства размещена интерактивная карта , по которой можно отслеживать снятие ограничений в своем регионе. Она обновляется оперативно.

Отметим, что с начала года в Беларуси произошел 321 лесной пожар.