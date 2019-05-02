Два человека погибли на пожаре в Дзержинском районе

Источник материала: Новости Дзержинска

01.05.2019 в 05 часов 48 минут в центр оперативного управления Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании жилого дома, в Добриневский с/С, д. Скворцы, по ул. Центральной.

По прибытии к месту вызова установлено, что идет дым из-под крыши дома.

Крыша дома металлическая по деревянной обрешетке, электрифицирован, АПИ не установлен.

В результате пожара огнем повреждена стена на площади 2м.кв., потолочное перекрытие на площади 3м.кв., в комнате размерами 4х4м закопчены стены и потолочное перекрытие. А самое страшное, что 06:07 работниками МЧС на кровати в жилой комнате обнаружено тело мужчины, в 06:09 на второй кровати обнаружен второй погибший мужчина. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожность при курении погибшего.

Неосторожное обращение с огнем. Каким бы банальным это ни казалось, но игра детей со спичками, не потушенная сигарета и использование легко воспламеняемых веществ рядом с источником огня – по-прежнему самые распространенные причины возникновения возгораний в жилых помещениях.

Тем не менее, эта, казалось бы, «безобидная» вредная привычка курения, может привести к трагедии — лишить вас не только крова, но и самого ценного — жизни.

Основными условиями, способствующими возникновению пожаров в жилищном фонде и гибели людей от них, являются курение и пьянство. Как показывает статистика, около 70% погибших на пожарах злоупотребляли спиртными напитками и часто курили в постели. Тлеющий окурок, попадая на постельные принадлежности, через 15 минут приводит к пожару. В этом случае смертельную дозу угарного газа человек получает уже через 3 минуты.

К тому же, большинство таких пожаров случается ночью. Обнаружение пожара соседями происходит, когда дом практически полностью охвачен огнем. Сообщение в дежурную службу МЧС поступает очень поздно, и человек, находящийся внутри дома, погибает. Очень часто пьяные курильщики подвергают опасности не только свою жизнь, но жизни других людей – родных, соседей.

Правилами пожарной безопасности курение сигарет в жилых помещениях не регламентируется, однако, исходя из печального опыта работы спасателей-пожарных, можно сформулировать основные требования:



- пепел необходимо собирать в пепельницы (лучше всего заводского изготовления); в качестве пепельницы необходимо использовать приспособления, выполненные из негорючего материала слабо проводящего тепло (толстое стекло, негорючий пластик и т.п.), но ни в коем случае не бумажные пакеты, пластмассовые урны или другие сгораемые предметы. При использовании тонкостенных металлических приспособлений, в них необходимо наливать небольшое количество воды, т.к. металл хорошо проводит тепло; класть сигарету в пепельницу необходимо так, чтобы исключалось ее выпадение при полном сгорании табака.

- никогда не курите в постели или кресле. Уставший или выпивший человек не всегда может контролировать свои действия.

- курить желательно на улице или в специально отведенном помещении, в котором полы выполнены из негорючего материала на тот случай, если сигарета упадет на пол;

- не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- по окончании курения необходимо тщательно загасить сигарету,

-установите в доме автономный пожарный извещатель. Громким звуковым сигналом он сообщит о начинающемся пожаре и спасет вашу жизнь.

-не выбрасывайте непогашенные сигареты или спички из окон или балконов, потоками воздуха они могут заноситься на соседние балконы и в открытые окна квартир, что становится причиной пожаров. Поэтому для исключения заноса источника загорания в помещение необходимо закрывать окна и двери балконов, уходя из квартиры.

Также нужно быть осторожным при курении на лестничной площадке. Ни в коем случае не допускается бросать непогашенные сигареты в нижние пролеты или шахту лифта. Особенно такие действия опасны при размещении в подвальных этажах коммерческих организаций, которые складируют на общих лестничных площадках сгораемые материалы в нарушение требований пожарной безопасности.

Неосторожность или небрежность при курении — одна из наиболее распространенных причин пожаров не только в жилых домах, но и на предприятиях и в организациях. Чтобы не допустить пожара на рабочем месте, необходимо соблюдать Правила пожарной безопасности Республики Беларусь ППБ Беларуси 01-2014:

П. 11. Курение на объектах допускается только в специально отведенных, оборудованных и обозначенных указателями «Место для курения» местах, исключающих возникновение пожара.

П. 260. В местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция запрещается: курение, пользование открытым огнем и применение инструмента, образующего искры.

П. 711.Курение, пользование открытым огнем, разведение костров в хлебных массивах (скирдах сена и соломы), на участках скирдования сена и соломы, а также на расстоянии менее 30 м от них, выжигание сухой растительности, трав на корню, стерни и пожнивных остатков не допускаются. На полевых станах курение допускается только в специально предназначенных для курения местах на расстоянии не менее 4 м от техники (машин) и горючих материалов.

Любое нарушение правил пожарной безопасности влечет за собой, как известно, не только печальные последствия в виде пожаров, но и привлечение к ответственности виновных в нарушении. За несоблюдение правил пожарной безопасности в Беларуси предусматривается административная и уголовная ответственность.















