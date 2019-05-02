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Из-за роста цен белорусы стали меньше тратить
Источник материала: Myfin
Так, годовой прирост потребительских цен в марте 2019 года (к марту 2018 года) составил 5,8%. Рост цен при этом обусловлен рядом факторов, таких как:
Цены промышленных производителей товаров потребительского назначения сохранились на сдержанном уровне. Замедлились годовые темпы роста цен на некоторые виды мясной продукции, куриные яйца.
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На днях Национальный банк Беларуси представил информацию о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов за I квартал 2019 года.
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