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Из-за роста цен белорусы стали меньше тратить

03.05.2019 11:29 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Из-за роста цен белорусы стали меньше тратить
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Так, годовой прирост потребительских цен в марте 2019 года (к марту 2018 года) составил 5,8%. Рост цен при этом обусловлен рядом факторов, таких как:

  • рост цен на сельскохозяйственную продукцию внутреннего производства (особенно), в первую очередь в растениеводстве, что обусловлено низкими показателями урожая в 2018 году. Это соответствующим образом отражается на динамике цен на продукты питания – так на сезонную продукцию (плодовоовощную) рост цен в марте 2019 года составил 4,7% в годовом выражении;
  • повышение цен на топливо, услуги ЖКХ, медикаменты, табачные изделия, на проезд в железнодорожном пассажирском транспорте,  а также на услуги высшего образования;
  • увеличение цен на отдельные импортируемые товары в связи с ослабление белорусского рубля;
  • замедление темпов роста кредитования населения.

Цены промышленных производителей товаров потребительского назначения сохранились на сдержанном уровне. Замедлились годовые темпы роста цен на некоторые виды мясной продукции, куриные яйца.

 
 
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