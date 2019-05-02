В Бресте 17-летний первокурсник выпал из окна студенческого общежития

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел вечером 1 мая в Бресте. Около 9 часов вечера 17-летний студент первого курса местного вуза выпал из окна пятого этажа общежития.

В результате происшествия молодой человек получил телесные повреждения и попал в реанимацию. По информации Следственного комитета, признаков совершения противоправных деяний в отношении юноши не установлено. По всей вероятности, произошел несчастный случай.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.