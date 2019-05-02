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В Бресте 17-летний первокурсник выпал из окна студенческого общежития

03.05.2019 13:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Бресте 17-летний первокурсник выпал из окна студенческого общежития
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел вечером 1 мая в Бресте. Около 9 часов вечера 17-летний студент первого курса местного вуза выпал из окна пятого этажа общежития.

В Бресте 17-летний первокурсник выпал из окна студенческого общежития Быхов: ребенок упал с пятого этажа и выжил

В результате происшествия молодой человек получил телесные повреждения и попал в реанимацию. По информации Следственного комитета, признаков совершения противоправных деяний в отношении юноши не установлено. По всей вероятности, произошел несчастный случай.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Брест
 
 
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