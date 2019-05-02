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Власти создают общую базу обучающихся. Из нее будут передавать данные в «тунеядскую» базу

03.05.2019 13:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси создают единую базу данных обучающихся в учреждениях образования. В нее будет включена информация о тех, кто учится в Беларуси. Такая база данных создается для ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В единую базу данных обучающихся будут включать данные о обучающихся старше 18 лет, которые получают или получили образование в дневной форме получения образования, а также образование на дому.

Исключение — дети и молодежь, которая получает дополнительное образование, а также те, кто проходит обучение на лекториях, тематических семинарах, практикумах, тренингах, офицерских курсов и других видах обучающих курсов, а также принимает участие в образовательных программах совершенствования возможностей и способностей личности. Информацию про этих обучающихся не будут включать в базу.

В единую базу будут включать в том числе такую информацию об обучающемся, как идентификационный номер, ФИО, период получения образования, название учреждения образования. Данные за первое полугодие будут вносить не позже 20 августа, а за второе полугодие — не позже 20 февраля следующего года. Информацию будут актуализировать в базе ежемесячно до 3 числа каждого месяца.

Минобр будет направлять списки идентификационных номеров обучающихся в Минтруда до 15-го числа третьего месяца, следующего за полугодием, за которое актуализируется база данных обучающихся.

Собирать, обрабатывать и хранить данные об обучающихся в базе будут в электронном виде.

Решение о создании единой базы данных обучающихся правительство приняло в декабре прошлого года. Сообщалось, что сопровождение этой базы данных будут осуществлять за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на функционирование учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь».

Напомним, в Беларуси с 1 декабря 2018 года запустили базу не занятого в экономике населения. Те, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры, с 1 января оплачивают по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года начнут платить по экономически обоснованным тарифам и газоснабжение и теплоснабжение.

В базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, было включено около 500 тысяч человек. После уточнения данных в базе осталось 425 тысяч человек, сообщали в Минтруда. 

Доступ к базе данных не занятых в экономике граждан, которая сейчас корректируется, может получить каждый житель Беларуси. Логин и пароль для доступа на портал выдадут бесплатно в службе «Одно окно».
 

 
 
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В Беларуси создают единую базу данных обучающихся в учреждениях образования. Такая база данных создается для ведения базы данных трудоспособных граждан, не...
 
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