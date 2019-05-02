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Власти создают общую базу обучающихся. Из нее будут передавать данные в «тунеядскую» базу
Источник материала: Tut.by
В Беларуси создают единую базу данных обучающихся в учреждениях образования. В нее будет включена информация о тех, кто учится в Беларуси. Такая база данных создается для ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике,
В единую базу данных обучающихся будут включать данные о обучающихся старше 18 лет, которые получают или получили образование в дневной форме получения образования, а также образование на дому.
Исключение — дети и молодежь, которая получает дополнительное образование, а также те, кто проходит обучение на лекториях, тематических семинарах, практикумах, тренингах, офицерских курсов и других видах обучающих курсов, а также принимает участие в образовательных программах совершенствования возможностей и способностей личности. Информацию про этих обучающихся не будут включать в базу.
В единую базу будут включать в том числе такую информацию об обучающемся, как идентификационный номер, ФИО, период получения образования, название учреждения образования. Данные за первое полугодие будут вносить не позже 20 августа, а за второе полугодие — не позже 20 февраля следующего года. Информацию будут актуализировать в базе ежемесячно до 3 числа каждого месяца.
Минобр будет направлять списки идентификационных номеров обучающихся в Минтруда до 15-го числа третьего месяца, следующего за полугодием, за которое актуализируется база данных обучающихся.
Собирать, обрабатывать и хранить данные об обучающихся в базе будут в электронном виде.
Решение о создании единой базы данных обучающихся правительство
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В Беларуси создают единую базу данных обучающихся в учреждениях образования. Такая база данных создается для ведения базы данных трудоспособных граждан, не...
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