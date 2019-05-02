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Министры и главы госкомитетов в мае проведут приёмы граждан и представителей юридических лиц в Совмине
03.05.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко проведет личный прием 10 мая, Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо – 15 мая, Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько – 17 мая.
На 22 мая запланирован прием граждан Министром внутренних дел Игорем Шуневичем, на 24 мая – Министром архитектуры и строительства Дмитрием Микулёнком.
Председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко встретится с гражданами и представителями юрлиц 29 мая, Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов – 31 мая.
Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи с 10.00 по адресу: ул. Советская, 9, комната 103.
Контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-66-17.
Также стал известен график проведения ”прямых телефонных линий“ в республиканских органах госуправления на май 2019 года. С графиком можно ознакомиться на
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