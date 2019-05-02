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Ветеранам ВОВ предоставили бесплатный проезд в поездах по стране и между Беларусью и Россией
03.05.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Данной возможностью ветераны смогут воспользоваться в период проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Принятые меры позволят ветеранам Беларуси и России, освобождавшим нашу землю от гитлеровских оккупантов, бесплатно посетить своих фронтовых друзей, памятные места и праздничные мероприятия в обеих странах.
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