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Ветеранам ВОВ предоставили бесплатный проезд в поездах по стране и между Беларусью и Россией

03.05.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Ветеранам ВОВ предоставили бесплатный проезд в поездах по стране и между Беларусью и Россией
Ветеранам Великой Отечественной войны предоставлено право бесплатного проезда в поездах международного сообщения между Беларусью и Россией, а также в поездах внутриреспубликанского сообщения. Соответствующий Указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 2 мая. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Данной возможностью ветераны смогут воспользоваться в период проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Принятые меры позволят ветеранам Беларуси и России, освобождавшим нашу землю от гитлеровских оккупантов, бесплатно посетить своих фронтовых друзей, памятные места и праздничные мероприятия в обеих странах.

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