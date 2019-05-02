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Mitsubishi представила комплект доработок для Pajero Sport

03.05.2019 14:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На открывшейся в конце апреля выставке Commercial Vehicle Show в Бирмингеме дебютировала наиболее «экстремальная» версия Mitsubishi Pajero Sport.


На британском рынке эта модель продается как Shogun Sport, а выставочный образец предстал в виде шоу-кара SVP Concept. На его примере компания демонстрирует будущий комплект доработок SVP Pack для серийного Shogun Sport — в продаже набор различных внедорожных аксессуаров должен появиться этим летом, но в итоге все решит реакция посетителей выставки.


От стандартного внедорожника показанный в Бирмингеме образец отличается элементами внешнего декора, дополнительными светодиодными элементами освещения на крыше и в переднем бампере, расширителями колесных арок (+4 см с каждой стороны), боковыми подножками и двухцветными дисками с внедорожными шинами BF Goodrich. Кроме того, увеличен дорожный просвет и доработана и подвеска — настраивали ее в сотрудничестве с фирмами Koni и Walkinshaw Performance.


В салоне сиденья обшиты кожей и замшей с декоративной прострочкой красного цвета. Силовой агрегат Shogun Sport SVP Concept не изменился — это 2,4-литровый турбодизель (181 л.с. и 430 Нм крутящего момента), работающий в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом Super Select.

 
 
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На открывшейся в конце апреля выставке Commercial Vehicle Show в Бирмингеме дебютировала наиболее «экстремальная» версия Mitsubishi Pajero Sport.
 
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