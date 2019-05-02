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«Обманутыми оказались уже три поколения наших граждан»

03.05.2019 14:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Обманутыми оказались уже три поколения наших граждан»
АиФ

Все чаще в «АиФ» стали печатать мнения людей о советских вкладах. Я же хочу обратить внимание, что обманутыми оказались уже три поколения наших граждан. В апреле 1990 года моя мама открыла на имя моего сына «Целевой вклад на детей до 16 лет». В то время ему было чуть больше двух лет.

«Обманутыми оказались уже три поколения наших граждан» Эхо «Большого разговора». Есть ли надежда на возврат советских вкладов?

Привожу выдержку из сберкнижки, которую я храню до сих пор: «Вклад выдается вкладчику, достигшему 16 лет и более, при условии хранения вклада не менее 10 лет. При этом выплачивается 4% годовых». Прошло уже 30 лет, а «воз и ныне там…» Ни денег, ни обещаний вернуть положенное.

Мой совет родителям: несколько раз подумайте, прежде чем открывать какие-то вклады. Лучше тратьте деньги, пока они есть.

А. Шпортько, Минск

 
 
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АиФ Все чаще в «АиФ» стали печатать мнения людей о советских вкладах. Я же хочу обратить внимание, что...
 
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