ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белпочта» организовала досрочную выплату пенсий за 7 и 9 мая

03.05.2019 14:45 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Белпочта» организовала досрочную выплату пенсий за 7 и 9 мая
Фото из открытых источников

«Белпочта» организовала досрочную выплату пенсий за 7 и 9 мая. Информация об этом размещена на официальном сайте компании.

«Белпочта» организовала досрочную выплату пенсий за 7 и 9 мая Лукашенко подписал указ о повышении пенсий в Беларуси с 1 мая

В частности, выплата пенсий (пособий) за 7 мая (вторник) будет осуществляться с 4 мая (суббота) во всех отделениях почтовой связи страны. Выплата пенсий (пособий) за 9 мая в Минске будет осуществляться с 4 мая (суббота), а по остальной территории страны – с 8 мая (среда).

В «Белпочте» обратили внимание, что 7 и 9 мая будут функционировать только дежурные отделения почтовой связи. Более подробную информацию можно узнать на сайте компании, а также по телефону Саll-центра 154.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 и 9 мая будут функционировать только дежурные отделения почтовой связи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Быть офицером – достойно каждого мужчины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика