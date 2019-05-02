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«Белпочта» организовала досрочную выплату пенсий за 7 и 9 мая
03.05.2019 14:45 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Белпочта» организовала досрочную выплату пенсий за 7 и 9 мая. Информация об этом размещена на официальном
В частности, выплата пенсий (пособий) за 7 мая (вторник) будет осуществляться с 4 мая (суббота) во всех отделениях почтовой связи страны. Выплата пенсий (пособий) за 9 мая в Минске будет осуществляться с 4 мая (суббота), а по остальной территории страны – с 8 мая (среда).
В «Белпочте» обратили внимание, что 7 и 9 мая будут функционировать только дежурные отделения почтовой связи. Более подробную информацию можно узнать на сайте компании, а также по телефону Саll-центра 154.
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7 и 9 мая будут функционировать только дежурные отделения почтовой связи.
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