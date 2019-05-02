«Белпочта» организовала досрочную выплату пенсий за 7 и 9 мая. Информация об этом размещена на официальном сайте компании.

В частности, выплата пенсий (пособий) за 7 мая (вторник) будет осуществляться с 4 мая (суббота) во всех отделениях почтовой связи страны. Выплата пенсий (пособий) за 9 мая в Минске будет осуществляться с 4 мая (суббота), а по остальной территории страны – с 8 мая (среда).

В «Белпочте» обратили внимание, что 7 и 9 мая будут функционировать только дежурные отделения почтовой связи. Более подробную информацию можно узнать на сайте компании, а также по телефону Саll-центра 154.