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Проводится приём граждан Республики Молдова
03.05.2019 — Разное | Герой працы
Источник материала: Герой працы
Проводится приём граждан Республики Молдова
16 мая 2019 года с 9.30 до 13.00 проводится приём граждан Республики Молдова консульским сотрудником Посольства Республики Молдова в Республике Беларусь Серджиу Время.
Место приёма: г. Витебск, ул. Гоголя, 6 (пристройка), каб.105.
Предварительная запись проводится по телефону (8-0212) 33-61-63.
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Проводится приём граждан Республики Молдова 16 мая 2019 года с 9.30 до 13.00 проводится приём граждан Республики Молдова консульским сотрудником Посольства Республики...
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