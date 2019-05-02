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Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 10 процентов
03.05.2019 14:29 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yurface.ru
Такое решение принято регулятором по итогам заседания 3 мая.
В своем сообщении Нацбанк отмечает, что в 1-м квартале инфляционные процессы несколько усилились, однако эта динамика обусловлена в основном краткосрочными факторами. Годовой прирост потребительских цен в марте составил 5,8% (в декабре прошлого года - 5,6%).
«Сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне будет способствовать замедлению инфляционных процессов и достижению поставленной цели по инфляции на 2019 год на фоне неопределенности влияния ряда внутренних и внешних факторов на инфляционные процессы», - говорится в релизе Нацбанка.
Дальнейшие решения по изменению ставки рефинансирования будут зависеть «от направленности смещения баланса между инфляционными и дефляционными факторами».
Очередное заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике пройдет 7 августа.
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Такое решение принято регулятором по итогам заседания 3 мая.
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