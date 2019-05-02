Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 10 процентов

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Такое решение принято регулятором по итогам заседания 3 мая.

В своем сообщении Нацбанк отмечает, что в 1-м квартале инфляционные процессы несколько усилились, однако эта динамика обусловлена в основном краткосрочными факторами. Годовой прирост потребительских цен в марте составил 5,8% (в декабре прошлого года - 5,6%).

«Сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне будет способствовать замедлению инфляционных процессов и достижению поставленной цели по инфляции на 2019 год на фоне неопределенности влияния ряда внутренних и внешних факторов на инфляционные процессы», - говорится в релизе Нацбанка.

Дальнейшие решения по изменению ставки рефинансирования будут зависеть «от направленности смещения баланса между инфляционными и дефляционными факторами».

Очередное заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике пройдет 7 августа.