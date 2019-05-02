Не так давно была опубликована информация о розыске пропавшего жителя Волковыска.
На сегодняшний день поиски гражданина прекращены. Его тело найдено в лесном массиве около райцентра. Криминальная версия произошедшего не рассматривается,
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Пропавший житель города Волковыск найден
03.05.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
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Не так давно была опубликована информация о розыске пропавшего жителя Волковыска. На сегодняшний день поиски гражданина...
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