Источник материала: Новости Волковыска



Не так давно была опубликована информация о розыске пропавшего жителя Волковыска.



На сегодняшний день поиски гражданина прекращены. Его тело найдено в лесном массиве около райцентра. Криминальная версия произошедшего не рассматривается, сообщает сайт УВД Гродненского облисполкома.

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