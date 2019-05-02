Не так давно была опубликована информация о розыске пропавшего жителя Волковыска. 

На сегодняшний день поиски гражданина прекращены. Его тело найдено в лесном массиве около райцентра. Криминальная версия произошедшего не рассматривается, сообщает сайт УВД Гродненского облисполкома. 

 

 

 

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В Волковыске мужчина уехал на своей машине по делам и пропал

 

 