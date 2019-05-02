Источник материала: Новости Волковыска

Гродненский облисполком согласовал бизнес-планы сельскохозяйственных организаций по финансовому оздоровлению, включающие такие меры, как, в частности, предоставления отсрочки погашения задолженности на три года с последующей рассрочкой на пять лет или предоставления отсрочки погашения задолженности с последующей рассрочкой на иной срок по соглашению с кредиторами, полное либо частичное освобождение от имущественной обязанности по погашению задолженности и другое, и утвердил перечень указанных сельскохозяйственных организаций.

В перечень вошло 28 сельскохозяйственных организаций. Среди них и одно Волковысского района. Это РСКУП «Волковысское» .

Бизнес-план согласован на 2019-2027 гг.

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