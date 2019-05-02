4 мая 2019 г. в Ивьевском райисполкоме с 9.00 до 12.00 будет проводить «прямую телефонную линию» с населением района по телефону 2 69 70 первый заместитель председателя Ивьевского районного исполнительного комитета МИЛЮНЕЦ ВИТАЛИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ.
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4 мая - Прямая линия В.С.Милюнца
03.05.2019 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
4 мая 2019 г. в Ивьевском райисполкоме с 9.00 до 12.00 будет проводить «прямую телефонную линию» с населением района по телефону 2 69 70 первый заместитель председателя Ивьевского районного исполнительного комитета МИЛЮНЕЦ ВИТАЛИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ.
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4 мая 2019 г. в Ивьевском райисполкоме с 9.00 до 12.00 будет проводить «прямую телефонную линию» с населением района по телефону 2 69 70 первый...
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