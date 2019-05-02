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БелЖД введет электронные билеты на электрички и поезда городских линий

03.05.2019 16:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская железная дорога до конца июня планирует ввести электронный проездной документ на поезда региональных линий экономкласса и поезда городских линий. БелЖД намерена также запустить мобильное приложение по продаже билетов. Об этом рассказали в пресс-службе БелЖД.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Пассажирам электричек и поездов городских линий больше не придется идти в кассу, чтобы купить билет. БелЖД собирается летом запустить мобильное приложение по продаже проездных документов. Чтобы воспользоваться новинкой, ее, как и любое другое приложение, нужно установить на смартфон, планшет или другое подходящее устройство и зарегистрироваться.

Вместе с запуском приложения планируется начать ввести продажу электронных билетов на региональные электрички и поезда городских линий. В БелЖД говорят, что купить электронный билет можно будет на совершенно любой поезд.

Мобильное приложение особенно облегчит жизнь тем, кто постоянно ездит на пригородных электричках. Появится возможность заранее купить билет до конкретной остановки, а активировать его перед поездкой. К примеру, если чувствуешь, что задерживаешься и не успеваешь на запланированный рейс, билет можно активировать позже.

Билеты не нужно будет распечатывать. Оплата проезда будет проверяться с помощью специальных устройств в цифровом формате уже в пути.

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Пассажирам больше не придется покупать билеты в кассах. Электронный проездной документ можно будет приобрести через смартфон и активировать в 2 клика.
 
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