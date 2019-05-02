Слуцкие кадеты завоевали три награды на конкурсах в России и Беларуси

Источник материала: Слуцк Город





Учащиеся Минского областного кадетского училища приняли участие в двух конкурсах — XXVIII Всероссийской научной конференции учащихся «Интеллектуальное Возрождение» и II Форуме учащихся учреждений общего среднего образования, взаимодействующих с Академией Министерства внутренних дел (с международным участием) — и с обоих вернулись с наградами, сообщает МЛЫН.BY .

Всероссийская научная конференция учащихся прошла в Санкт-Петербурге. На ней Минщину представлял одиннадцатиклассник Андрей Бурак. Кадет в секции «История» презентовал свою исследовательскую работу «Солдат Великой Отечественной войны», которая получила высокую оценку у членов жюри. Парень завоевал диплом третьей степени.

— В работе Андрей проследил фронтовой путь своего прадеда и на примере одного солдата, отдельной семьи, рассказал о подвиге, который совершили тысячи героев Отечественной войны, — рассказала заместитель директора по учебной работе Татьяна Блецко. — Работа курсанта сперва прошла предварительный отбор на Всероссийской научной конференции, после чего Андрея пригласили поучаствовать на очном этапе в Санкт-Петербурге.





Помимо этого, еще двое курсантов областного кадетского училища — Тимофей Головчиц и Елизавета Ковалева — завоевали награды на II Форуме учащихся учреждений общего среднего образования, взаимодействующих с Академией Министерства внутренних дел. Конкуренция на нем была серьезной: среди участников форума — представители различных городов Беларуси, а также России.

— Тимофей Головчиц представил на суд жюри творческую работу «На рейхстаге я написал: “Иван из Беларуси”», которая была удостоена диплома первой степени, а Елизавета Ковалева получила диплом второй степени за эссе «Родная Случчына — мая радасць і гонар», — отметила Татьяна Блецко. — Тимофей подготовил сочинение о своем земляке Иване Муравейко — участнике войны, который пишет стихи и книги. Он сходил к нему в гости, взял интервью. При этом Тимофею настолько понравилось творчество его героя, что, когда на русской литературе изучалась поэзия военных лет, многие кадеты наизусть читали стихи именно Ивана Муравейко. Что касается Елизаветы, то сама она слутчанка, поэтому и решила написать эссе о своей малой родине.





Юлия Брожина