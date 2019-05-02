ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На больших выходных ГАИ проведёт акцию «Трезвый водитель»

03.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

С 4 по 10 мая ГАИ Минской области проводит профилактическую акцию «Трезвый водитель», направленную на предупреждение ДТП по вине нетрезвых за рулем. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в отделе ГАИ Слуцкого РОВД.

Рейдовые мероприятия пройдут с задействованием других служб милиции общественной безопасности и традиционно будут приближены к местам массового отдыха граждан.

По статистике, 5-10% ДТП по вине водителей связано именно с этим правонарушением. Тяжесть последствий таких дорожно-транспортных происшествий значительно выше по сравнению с остальными авариями.

В ГАИ также напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, передачу права управления нетрезвому или отказ от прохождения освидетельствования водитель лишается права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года. Также он получает штраф от 1275 до 2550 рублей. За повторное управление в течение года в нетрезвом виде в отношение автолюбителя возбуждается уголовное дело, а транспортное средство конфискуется вне зависимости от того, кому оно принадлежит.

— Если вы стали свиделем, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом по телефону 102. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь— традиционно призывают в Госавтоинспекции.


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 4 по 10 мая ГАИ Минской области проводит профилактическую акцию «Трезвый водитель», направленную на предупреждение ДТП по вине нетрезвых за рулем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Райисполком принимает заявки на участие в конкурсе «Предприниматель года»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика