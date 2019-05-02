На больших выходных ГАИ проведёт акцию «Трезвый водитель»

Источник материала: Слуцк Город

С 4 по 10 мая ГАИ Минской области проводит профилактическую акцию «Трезвый водитель», направленную на предупреждение ДТП по вине нетрезвых за рулем. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в отделе ГАИ Слуцкого РОВД.

Рейдовые мероприятия пройдут с задействованием других служб милиции общественной безопасности и традиционно будут приближены к местам массового отдыха граждан.

По статистике, 5-10% ДТП по вине водителей связано именно с этим правонарушением. Тяжесть последствий таких дорожно-транспортных происшествий значительно выше по сравнению с остальными авариями.

В ГАИ также напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, передачу права управления нетрезвому или отказ от прохождения освидетельствования водитель лишается права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года. Также он получает штраф от 1275 до 2550 рублей. За повторное управление в течение года в нетрезвом виде в отношение автолюбителя возбуждается уголовное дело, а транспортное средство конфискуется вне зависимости от того, кому оно принадлежит.

— Если вы стали свиделем, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом по телефону 102. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь, — традиционно призывают в Госавтоинспекции.



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