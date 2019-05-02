Нетрезвый отец с двумя сыновьями ранили собутыльника и стали угрожать милиционеру

Источник материала: Слуцк Город





Около 18 часов 1 мая в оперативно-дежурную службу Столбцовского РОВД поступила информация из больницы: в деревню Вязовец выбыла бригада скорой, якобы в результате произошедшего конфликта одному из сельчан понадобилась медицинская помощь.

— На место незамедлительно направили следственно-оперативную группу, попутно информация о происшествии была передана участковому инспектору милиции, находившемуся в одном из соседних населенных пунктов, — рассказали в Управлении информации и общественных связей МВД Беларуси.

Прибывший на место офицер выяснил, что 32-летний пострадавший в этот день находился в гостях у соседей, где выпивал с хозяином дома и двумя его сыновьями. Возникла ссора, во время которой гость получил ножевое ранение руки. Медики вместе с пострадавшим уехали в больницу, сотрудник милиции сообщил обстоятельства произошедшего подъезжавшей следственно-оперативной группе. Однако дождаться коллег не успел. Нетрезвая компания вышла к находившемуся у служебного авто участковому.

Началось с нецензурной брани и словесных угроз в адрес стража порядка. Просьбы успокоиться и прекратить противоправные действия, еще больше будоражили агрессивное трио. При этом глава семейства вернулся к дому и вскоре вышел с вилами в руках.

Понимая, что неадекватное поведение остановить не удается, участковый инспектор предупредил о возможности использования табельного оружия. Это требование также проигнорировали. Один из нападавших попытался ударить правоохранителя, второй металлической трубой стал крушить служебный автомобиль. Чтобы охладить пыл троицы старший лейтенант милиции был вынужден произвести предупредительные выстрелы. Только это и остановило буянов.

Подоспевшие коллеги оказали помощь в задержании. 56-летнего отца и его сыновей (старшему 30 лет, младшему 26 лет) доставили в изолятор временного содержания.





Временно исполняющий обязанности по должности заместителя начальника УВД Минского облисполкома полковник милиции Роман Романчук отметил, что милиционер действовал на основании Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел», по предварительным оценкам оружие использовано правомерно. В действиях задержанных усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника внутренних дел предусматривает весьма серьезное наказание: речь идет о лишении свободы на срок до шести лет.