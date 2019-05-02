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Глава Нацбанка объяснил, почему цены стали расти быстрее
03.05.2019 16:14 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rusmonitor.com
Главными драйверами роста цен стало сезонное подорожание плодоовощной продукции и топлива, а также высокие инфляционные ожидания населения.
При этом со стороны внутреннего спроса отсутствует значимое инфляционное давление, подчеркнул Павел Каллаур. «Сейчас экономическая активность находится вблизи своего равновесного уровня», — цитирует главу Нацбанка
Рост цен выше прогноза Каллаур объяснил временными факторами: подорожала плодоовощная продукция на фоне невысокого урожая, выросли цены на топливо. Последний фактор имел двойственное значение –подорожало как собственно топливо, так и стоимость товаров и услуг, для производства которых оно используется.
Глава Нацбанка назвал и другие факторы. Во-первых, в конце прошлого года рост зарплат существенно опережал производительность труда. Во-вторых, в обществе сохраняются высокие инфляционные ожидания, которые примерно вдвое выше реальной инфляции — около 12%.
Внешние неопределенности и риски несколько уменьшились. Банк России снизил прогноз по инфляции, риторика ФРС менее жесткая. Но есть риски снижения цен на нефть.
Павел Каллаур прогнозирует, что инфляция будет превышать прогнозный показатель и во втором квартале. А вот во втором полугодии она приблизится к прогнозу.
Затронул глава Нацбанка и вопрос регулирования цен. За монополиями должен следить исключительно МАРТ. Если есть барьеры для рыночного регулирования — надо их анализировать и устранять», — пояснил Каллаур.
Профсоюзы могут лишь помогать этому процессу, мониторя ситуацию. «Пресса излишне широко видит роль профсоюзов. Это общественная организация, и она должна такой быть», — уточнил Каллаур.
Напомним, что годовой прирост потребительских цен в марте 2019 года составил 5,8% при прогнозе 5%.
Тему роста цен поднял на днях Александр Лукашенко на встрече с главой Федерации профсоюзов Михаилом Ордой.
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Главными драйверами роста цен стало сезонное подорожание плодоовощной продукции и топлива, а также высокие инфляционные ожидания населения.
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