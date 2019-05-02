|
Центризбирком Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты
03.05.2019 15:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tass.ru
Преемник Нурсултана Назарбаева Касым-Жомарт Токаев в пятницу зарегистрирован кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут 9 июня.
Действующий президент Казахстана 65-летний Касым-Жомарт Токаев выдвинут на выборы от правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"). Он собрал необходимое количество подписей в свою поддержку, предоставил медицинское заключение о состоянии здоровья и справку в налоговые органы о доходах, передает
Как сообщил в пятницу журналистам первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев, который является доверенным лицом кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева, действующий президент Казахстана не будет приостанавливать работу в качестве главы государства в период агитации на выборах президента страны.
19 марта Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана более 25 лет, сложил полномочия и назначил своим преемником Токаева, которого эксперты считают главным кандидатом на пост президента. Это же показывают данные республиканских опросов общественного мнения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Преемник Нурсултана Назарбаева Касым-Жомарт Токаев в пятницу зарегистрирован кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут 9 июня.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)