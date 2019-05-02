Центризбирком Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты

Источник материала: Ежедневник



фото: tass.ru

Преемник Нурсултана Назарбаева Касым-Жомарт Токаев в пятницу зарегистрирован кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут 9 июня.

Действующий президент Казахстана 65-летний Касым-Жомарт Токаев выдвинут на выборы от правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"). Он собрал необходимое количество подписей в свою поддержку, предоставил медицинское заключение о состоянии здоровья и справку в налоговые органы о доходах, передает ТАСС .

Как сообщил в пятницу журналистам первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев, который является доверенным лицом кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева, действующий президент Казахстана не будет приостанавливать работу в качестве главы государства в период агитации на выборах президента страны.

19 марта Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана более 25 лет, сложил полномочия и назначил своим преемником Токаева, которого эксперты считают главным кандидатом на пост президента. Это же показывают данные республиканских опросов общественного мнения.