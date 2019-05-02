До чего дошел прогресс! Банки уже проверяют клиентов по голосу





Цель внедрения голосовой биометрии — оптимизация обслуживания, сокращение времени ожидания клиентов на телефонной линии.





Для аутентификации достаточно единожды передать свои биометрические данные для создания голосового эталона. Процесс занимает 10 секунд. В дальнейшем подтверждение личности клиента будет осуществляться по голосу.





Использование сервиса голосовой биометрии доступно клиентам, которые предоставили банку согласие на обработку персональных данных. В случае отсутствия такого согласия его можно передать дистанционно.