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До чего дошел прогресс! Банки уже проверяют клиентов по голосу

03.05.2019 16:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

БПС-Сбербанк автоматизировал проверку личности клиента по голосу, внедрив сервис голосовой биометрии.


Цель внедрения голосовой биометрии — оптимизация обслуживания, сокращение времени ожидания клиентов на телефонной линии.

Для аутентификации достаточно единожды передать свои биометрические данные для создания голосового эталона. Процесс занимает 10 секунд. В дальнейшем подтверждение личности клиента будет осуществляться по голосу.

Использование сервиса голосовой биометрии доступно клиентам, которые предоставили банку согласие на обработку персональных данных. В случае отсутствия такого согласия его можно передать дистанционно.

 
 
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БПС-Сбербанк автоматизировал проверку личности клиента по голосу, внедрив сервис голосовой биометрии.
 
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