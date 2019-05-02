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До чего дошел прогресс! Банки уже проверяют клиентов по голосу
Источник материала: Партизан
БПС-Сбербанк автоматизировал проверку личности клиента по голосу, внедрив сервис голосовой биометрии.
Цель внедрения голосовой биометрии — оптимизация обслуживания, сокращение времени ожидания клиентов на телефонной линии.
Для аутентификации достаточно единожды передать свои биометрические данные для создания голосового эталона. Процесс занимает 10 секунд. В дальнейшем подтверждение личности клиента будет осуществляться по голосу.
Использование сервиса голосовой биометрии доступно клиентам, которые предоставили банку согласие на обработку персональных данных. В случае отсутствия такого согласия его можно передать дистанционно.
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БПС-Сбербанк автоматизировал проверку личности клиента по голосу, внедрив сервис голосовой биометрии.
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