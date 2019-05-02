Игорь Борисов: Свободные люди нас поймут!

Борисов был одним из организаторов митинга и концерта в Киевском сквере Минска на День Воли. Суд Центрального района Минска 2 мая оштрафовал его на 765 рублей (30 базовых) за отказ оплатить услуги милиции.





- Безусловно, я буду обжаловать это решение в вышестоящих судебных инстанциях, - говорит Игорь Борисов. – Если понадобится – дойду до Верховного суда. И однозначно будем обращаться в Конституционный суд, потому что в действующем белорусском законодательстве есть серьезные недостатки.





Необходимо, чтобы Конституционный суд внимательно изучил постановление Совмина №49 "Об утверждении Положения о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия".





В законе о массовых мероприятиях сказано, что оплатить расходы милиции нужно на протяжении 10 дней, но в милиции мы подписываем гражданский договор, и получается, что организаторы мероприятия не имеют никакой возможности обжаловать качество выполненных работ. Это проблема!





Мы предъявили милиции претензию, а после ответа на нее направили им свой вариант акта, и если его не подпишут, думаю, будет новое судебное разбирательство. И вопрос не в том, что мы вначале подписали договор, а сейчас хотим его оспорить, как некоторые комментаторы высказываются.





Мы предъявляем претензию к качеству выполненных работ. Потому что во время концерта были фактически похищены два активиста.





Дмитрий Дашкевич трое суток провел под арестом, а с Виталием Рымашевским провели профилактическую беседу. Задерживали их люди в гражданской форме. Мы не знали, кто это. На площадке отсутствовал старший милиционер, который мог бы отреагировать на эти задержания или хотя бы объяснить организаторам, что происходит.









Посетителям концерта запрещали пользоваться бело-красно-белой символикой после того, как они уходили за территорию сквера.





Обо всем этом мы написали в своей претензии. И когда мы ее отнесли в милицию, нам выставили акт, в котором было указано гораздо большее количество участников акции, чем заявлялось. Мы с этим также были не согласны.





Дело в том, что сотрудники милиции не ознакомили нас с методикой, по которой осуществлялся подсчет. Мы вообще не получили какого-то адекватного объяснения по поводу количества участников акции.





- Это все понятно, но вам за каждый день капает пеня – 0,2 процента от выставленной в акте суммы. И вряд ли вам ее пересчитают и уменьшат. Как будете с этим вопросом разбираться? Откажетесь оплатить штраф и услуги милиции – возможно, запретят выезжать за границу, отключат мобильную связь.





Вы прекрасно знаете, что есть базовый набор санкций, которые обычно применяют к тем, кто не хочет платить по государственным счетам…





- Да, есть меры воздействия, которые может применить власть по отношению к каждому организатору акции. Но пока решение суда не вступит в силу, этого быть не должно. Ну, а там уже будем принимать решение, что делать и как компенсировать эти расходы. Сумма действительно получается немаленькая…





Но есть еще нюанс. Мы ведь подавали заявку на акцию как физические лица. А по нашему законодательству физлицо не может подать заявку на мероприятие, в котором участвует больше 1000 человек. А нам насчитали в полтора раза больше участников!





Возникает вопрос: как должны были вести себя в этом случае представители милиции? Если насчитали больше 1000 человек, должны ли были сотрудники милиции ограничить проход людей на территорию Киевского сквера? Они ничего не сделали.





Сколько было сотрудников милиции на мероприятии без формы? На это тоже у нас нет ответа. Может, они и составили ту избыточную часть участников мероприятия. И поэтому я не знаю, как примененный в подсчетах коэффициент согласуется с тем же постановлением за подписью Румаса.





Это одна из причин, по которой мы пока воздерживаемся от оплаты услуг милиции, пока не произойдет полного сглаживания позиций с милицией.









Поэтому разбирательство продолжается. Не исключаю, что дело дойдет до Комитета ООН по правам человека.





Хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем этот вопрос не только с экономической и юридической точек зрения, но и в политической плоскости. Дело в том, что постановление №49 лишает граждан Беларуси права на свободу массовых мероприятий.





Впервые за 30 лет сорвался "Чарнобыльскі шлях", отменили акцию на 1 мая, которую готовили независимые профсоюзы, уже даже религиозные конфессии начинают отказываться от различных крестных ходов, спортивные инициативы граждан фактически лишены права проводить спортивные мероприятия.





И об этом нужно говорить! У белорусов должно быть право на свободу собраний. Пока только мы, представители демократических политических партий и организаций, можем не только говорить про это, но и на своем примере показывать всю абсурдность сложившейся правовой системы страны, пусть за это и предусмотрена административная ответственность.





Свободные люди это поймут, а для рабов мы никогда не будем привлекательны.