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Настойчивость города берет: в Бресте подали заявку на шесть митингов против завода АКБ

03.05.2019 15:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группа активистов второго мая подала в Брестский горисполком уведомление о проведении шести митингов против строительства аккумуляторного завода.



Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, все митинги - по три 13 и 14 мая - планируются на площадке у сцены в Парке воинов-интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий.

"Это будние дни, и надеюсь, что там в это время не будет запланированных ранее мероприятий, как обычно отвечает на наши уведомления горисполком и на этом основании запрещает акции против этого завода", - заявил Кисляк.

Правозащитник отметил, что общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 94 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. 

Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг "Брестовчанки против свинца", на который пришли около двух тысяч человек. Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте. 

В последнее время после "кормления голубей" люди идут шествием по центральным улицам города.


В то же время преследование противников аккумуляторного завода в Бресте только возрастает. Так, правозащитник «Весны» Владимир Величкин в беседе с "Радио Рация" отметил, что 2019 год, скорее всего, станет для брестчан рекордным по количеству полученных штрафов.

"С каждым разом увеличивается давление, неизвестно чего ожидать до конца года. Статистика очень проста. В прошлом году, мы помним, судили блогеров и общественных активистов. Они где-то 15 тысяч штрафов набрали. Отдельно журналистов, где также тысяч на 15. А сегодня мы видим, что только за один месяц уже 7. А впереди еще восемь месяцев", - говорит Владимир Величкин.

Правозащитник не исключает, что такое количество штрафов может быть связано с приближением сразу двух избирательных кампаний - парламентской и президентской.

 
Теги: Брест
 
 
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Группа активистов второго мая подала в Брестский горисполком уведомление о проведении шести митингов против строительства аккумуляторного завода.
 
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