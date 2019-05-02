Гончарик: Пока комиссии будут под контролем исполкомов, ни о каких честных выборах не может быть и речи!

Насколько все это соответствует главной функции профсоюзов? Об этом "Белорусский партизан" расспросил экс-главу Федерации профсоюзов Беларуси Владимира Гончарика.





- Профсоюз должен быть независимой от государства организацией, - комментирует Владимир Гончарик. – А когда глава государства напрямую ставит задачи, которые должны выполнять профсоюзы… О какой независимости это может говорить?..





Профсоюзы подконтрольны Администрации президента. И, к сожалению, сегодня выполняют несвойственные им функции.





Что касается ценообразования, то, конечно, профсоюзам небезразличны цены, обеспечение продуктами. И я в свою бытность встречался с представителями профсоюзов разных стран, и они рассказывали, что в определенный исторический отрезок времени занимались даже распределением продуктов, допустим – в Сингапуре – рис.





У нас тоже была такая практика. Во время разрухи, после развала Союза при Совмине была создана комиссия, куда входили и представители Федерации профсоюзов, в том числе и мой заместитель. Но тогда был смысл контролировать цены, все дорожало.





Но когда мы увидели, что наши предложения не проходят, что все формально, мы просто отозвали своего представителя из комиссии.





Сегодня есть много государственных органов, контролирующих цены. И это не является главной функцией профсоюзов. Ну и если чиновники говорят, что уже прошло время административно-командного управления и мы строим рыночную экономику, какой смысл вообще в контроле цен?





Тем более, какой контроль могут осуществлять профсоюзы? И кого они будут информировать, если выявят какие-то несоответствия? Президента?





Что касается избирательной компании, то из опыта прошлых лет, когда профсоюзы подставили плечо власти, можно расценивать приглашение к участию в парламентских выборах как своего рода репетицию президентской кампании. В которой профсоюзы тоже должны будут занять определенную позицию.





Кстати, в 2001 году, когда я баллотировался в президенты, Лукашенко на съезде профсоюзов заявил: недопустимо, чтобы профсоюзы втягивались в политическую борьбу и вели себя как политическая партия! Сегодня же он фактически отводит профсоюзам основную роль в парламентской компании…





Безусловно, профсоюзы могут поддерживать какого-то кандидата, и даже могут заявить об этом, никакого криминала здесь нет. Однако подобные поручения главе ФПБ, в том числе и по поводу участковых комиссий, которые и местная власть воспримет буквально и как руководство к действию - это уже целенаправленное использование общественной организации в интересах власти.





Допустите тогда в комиссии и членов независимых профсоюзов, представителей кандидатов в депутаты и президенты, представителей независимых политических партий, проведите честный и прозрачный подсчет голосов!





У нас часто говорят: нужно менять избирательное законодательство. Да как хотите вы его меняйте, но пока будут такие поручения со стороны президента профсоюзам, пока участковые комиссии будут под контролем исполкомов, ни о каких честных и свободных выборах не может быть и речи!





Все всё понимают, но при этом четко выполняют сказанное…





Но, на мой взгляд, участвовать в выборах все равно надо. Я всегда выступал за это. Это возможность легально говорить с людьми. И люди будут знать в лицо тех, кто идет на выборы. Лукашенко не раз называл оппозицию "дохлой". Но давайте откровенно говорить: если она не будет принимать участие в избирательной компании, то будет еще дохлее!..





Сегодня в обществе по отношению к оппозиции весьма сдержанные настроения, и политикам надо работать не покладая рук!





Мне кажется, что белорусская оппозиция немного боится идти к людям, потому что особенно нечего сказать, поэтому находят всякие причины… А участвовать в избирательных компаниях надо! И выявлять фальсификации, рассказывать о них людям.