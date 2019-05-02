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Загадочная авария: под Барановичами перевернулась машина - водителя не нашли

03.05.2019 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ДТП произошло на дороге из Богушей в Волохву.
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В пятницу в 5.30, на станцию скорой помощи поступил звонок о дорожно-транспортном происшествии. По словам звонившего, один человек находился без сознания. Водитель не вписался в крутой поворот и машина вылетела с трассы в поле, говорится в Instagram на неофициальной странице станции скорой и неотложной медицинской помощи г. Барановичи.

Однако когда медики прибыли к месту, то возле автомобиля никого не было. Следов крови тоже нет, а вызвавший медпомощь не ответил на звонок.

Проводится проверка.

 
 
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