Загадочная авария: под Барановичами перевернулась машина - водителя не нашли

В пятницу в 5.30, на станцию скорой помощи поступил звонок о дорожно-транспортном происшествии. По словам звонившего, один человек находился без сознания. Водитель не вписался в крутой поворот и машина вылетела с трассы в поле, говорится в Instagram на неофициальной странице станции скорой и неотложной медицинской помощи г. Барановичи.





Однако когда медики прибыли к месту, то возле автомобиля никого не было. Следов крови тоже нет, а вызвавший медпомощь не ответил на звонок.





Проводится проверка.