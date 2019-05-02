|
Скандальная победа дочери Алсу довела до инфаркта шеф-редактора шоу
Источник материала: Партизан
В связи с последними событиями, многие работники Первого канала буквально живут на успокоительных. Всему виной скандальная победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шестом сезоне шоу "Голос. Дети".
Как известно, на телеканале идут масштабные проверки, был привлечен даже партнер Интерпола, передает
После победы Микеллы Абрамовой в финале шестого сезона конкурса, была инициирована проверка результатов голосования. Телечиновники поняли, что этот скандал просто так замять не получится и необходима какая-то реакция, дабы успокоить общественность. Ведь разгневанные фанаты с каждым днем лишь укрепляются в вере, что победа дочери Алсу была куплена.
Не секрет, что если вскроется подкуп или фальсификация голосов зрителей, непременно последуют отставки и разгорится еще больший скандал.
В свете разворачивающихся событий шеф-редактор программы "Голос. Дети" и правая рука главы дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюты Александр Подъяпольский всю эту историю принял очень близко к сердцу. Ведь тень может быть брошена и на него. В итоге у мужчины случился инфаркт и сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
О случившимся рассказала супруга Александра, ведущая "Русского радио" Алена Бородина, опубликовав развернутый пост на своей странице в Instagram.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с последними событиями, многие работники Первого канала буквально живут на успокоительных. Всему виной скандальная победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)