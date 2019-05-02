Скандальная победа дочери Алсу довела до инфаркта шеф-редактора шоу

NUR.KZ . Как известно, на телеканале идут масштабные проверки, был привлечен даже партнер Интерпола, передает





После победы Микеллы Абрамовой в финале шестого сезона конкурса, была инициирована проверка результатов голосования. Телечиновники поняли, что этот скандал просто так замять не получится и необходима какая-то реакция, дабы успокоить общественность. Ведь разгневанные фанаты с каждым днем лишь укрепляются в вере, что победа дочери Алсу была куплена.





Не секрет, что если вскроется подкуп или фальсификация голосов зрителей, непременно последуют отставки и разгорится еще больший скандал.





В свете разворачивающихся событий шеф-редактор программы "Голос. Дети" и правая рука главы дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюты Александр Подъяпольский всю эту историю принял очень близко к сердцу. Ведь тень может быть брошена и на него. В итоге у мужчины случился инфаркт и сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.





О случившимся рассказала супруга Александра, ведущая "Русского радио" Алена Бородина, опубликовав развернутый пост на своей странице в Instagram.



