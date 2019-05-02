ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скандальная победа дочери Алсу довела до инфаркта шеф-редактора шоу

03.05.2019 14:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В связи с последними событиями, многие работники Первого канала буквально живут на успокоительных. Всему виной скандальная победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шестом сезоне шоу "Голос. Дети".

Как известно, на телеканале идут масштабные проверки, был привлечен даже партнер Интерпола, передает NUR.KZ.

После победы Микеллы Абрамовой в финале шестого сезона конкурса, была инициирована проверка результатов голосования. Телечиновники поняли, что этот скандал просто так замять не получится и необходима какая-то реакция, дабы успокоить общественность. Ведь разгневанные фанаты с каждым днем лишь укрепляются в вере, что победа дочери Алсу была куплена.

Не секрет, что если вскроется подкуп или фальсификация голосов зрителей, непременно последуют отставки и разгорится еще больший скандал.

В свете разворачивающихся событий шеф-редактор программы "Голос. Дети" и правая рука главы дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюты Александр Подъяпольский всю эту историю принял очень близко к сердцу. Ведь тень может быть брошена и на него. В итоге у мужчины случился инфаркт и сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. 

О случившимся рассказала супруга Александра, ведущая "Русского радио" Алена Бородина, опубликовав развернутый пост на своей странице в Instagram.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с последними событиями, многие работники Первого канала буквально живут на успокоительных. Всему виной скандальная победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белпочта» организовала досрочную выплату пенсий за 7 и 9 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика